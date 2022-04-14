«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги Европы

«Лейпциг» на выезде обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 2:0.
В составе гостей отличился Кристофер Нкунку (18, 87).
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 70-й минуте.
В предыдущем матче команды сыграли вничью 1:1. В полуфинале «Лейпциг» встретится с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».
ва момента:
Во-первых, рад за Лешу, что играет в последнее время.
А во-вторых, болельщики Аталанты на трибунах - просто топ. Несмотря на поражение, все равно поддерживали, не свистели и не злились, а просто благодарили парней за сезон. Это достойно уважения
ва момента:
Во-первых, рад за Лешу, что играет в последнее время.
А во-вторых, болельщики Аталанты на трибунах - просто топ. Несмотря на поражение, все равно поддерживали, не свистели и не злились, а просто благодарили парней за сезон. Это достойно уважения
Не каждый может прийти в разобранную команду с 11 места, поднять её до тройки в Бундеслиге и пробиться в 1/2 ЛЕ.
Не каждый может прийти в разобранную команду с 11 места, поднять её до тройки в Бундеслиге и пробиться в 1/2 ЛЕ.
Ну а герой матча крнечно же Кристофер Нкунку!!! Отлично парень проводит сезон
Ну а герой матча крнечно же Кристофер Нкунку!!! Отлично парень проводит сезон