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«Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги Европы

14 апреля 2022, 21:39
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» на выезде обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 2:0.

В составе гостей отличился Кристофер Нкунку (18, 87).

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 70-й минуте.

В предыдущем матче команды сыграли вничью 1:1. В полуфинале «Лейпциг» встретится с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

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Все комментарии
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15 апреля в 04:42
Лейпциг с победой.
протон
протон
15 апреля в 01:31
Местами было похоже, что Аталанта в кубке России играет, а не в ЛЕ. Просто пол команды не то что не добегает, но даже не собирается возвращаться в оборону. Отвратительная игра. Если бы такую отдачу увидели бы от Зенита или Спартака, то ещё год бы вспоминали рос фанаты.
ва момента:
Во-первых, рад за Лешу, что играет в последнее время.
А во-вторых, болельщики Аталанты на трибунах - просто топ. Несмотря на поражение, все равно поддерживали, не свистели и не злились, а просто благодарили парней за сезон. Это достойно уважения
протон
протон
15 апреля в 01:29
Если Доменико выиграет трофей, то в «Спартак» очередь будет из специалистов) Будут как к мощам святых относиться- полгода поработал в «Спартаке», потерпел, зато через год трофей выиграл)
shur
shur
15 апреля в 00:28
"Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 70-й минуте." Зачем ?????????????????????????????????????????????????!!!!!
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 23:39
Неудивительно итальянский футбол на дне
makkie
makkie
14 апреля в 23:17
Тедеско творит с Лейпцигом новую историю!
Не каждый может прийти в разобранную команду с 11 места, поднять её до тройки в Бундеслиге и пробиться в 1/2 ЛЕ.
санек002
санек002 ответ nikoladolgov (раскрыть)
14 апреля в 22:26
а мы не захотели этого тренера дальше!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 22:19
Аталанта Миранчука проиграла Лейпцигу Телеску.
112910415
112910415
14 апреля в 21:57
ну, красавцы !
A.S.A
A.S.A
14 апреля в 21:46
Лейпциг очень уверенно провел этот матч, а некогда атакующая мощь Аталанты под конец сезона совсем не работает...кстати Миранчук был хорош, отыграл очень уверенно те минуты,которые получил
Ну а герой матча крнечно же Кристофер Нкунку!!! Отлично парень проводит сезон
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 21:43
Теперь это безразлично
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 21:43
Лейпциг очень хорош при Тедеско. Один из главных фаворитов ЛЕ.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 21:43
С выходом в следующую стадию болельщиков из Лейрцига
SHMEL
SHMEL
14 апреля в 21:41
Закономерный результат.
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