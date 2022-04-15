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«Такое не купить ни за какие деньги». Тренер «Айнтрахта» о матче с «Барсой»

15 апреля 2022, 10:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы после ответного матча 1/4 финала с «Барселоной» (3:2, первая игра – 1:1).

Мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире.

Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 11:52, ред.
Очень неожиданно было даже для самого Айнтрахта.

Молодцы ребятушки, классно отыграли . Утёрли нос пижонам.

Барса вышла на матч с уверенностью и переоценкой своих сил, вальяжной походкой. Думали что они на полуспущенных, в пол ноги, обыграют Айнтрахт. Недооценив соперника получили сразу в свои ворота.

И почему-то продолжали играть в свой пижонский футбол, и даже после второго пропущенного мяча эта картина не менялась.

И только после этого что-то начало происходить в умах джентельменом, но как говорится было уже очень поздно, забор уже поплыл по волнам. Хороший урок приподали пижонам Барселоны. Всем Добра !
VeniaminS
VeniaminS
15 апреля в 11:49
Хорошо отыграли - молодцы.
ДСА
ДСА
15 апреля в 11:31
Это настоящее футбольное счастье.
Caniggia
Caniggia
15 апреля в 10:58
Да уж, победа на Камп Ноу остаётся в памяти на всю жизнь, как один из лучших моментов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 10:58
Хороший матч провели...
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