«Такое не купить ни за какие деньги». Тренер «Айнтрахта» о матче с «Барсой»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы после ответного матча 1/4 финала с «Барселоной» (3:2, первая игра – 1:1).
Мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире.
Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом.
Молодцы ребятушки, классно отыграли . Утёрли нос пижонам.
Барса вышла на матч с уверенностью и переоценкой своих сил, вальяжной походкой. Думали что они на полуспущенных, в пол ноги, обыграют Айнтрахт. Недооценив соперника получили сразу в свои ворота.
И почему-то продолжали играть в свой пижонский футбол, и даже после второго пропущенного мяча эта картина не менялась.
И только после этого что-то начало происходить в умах джентельменом, но как говорится было уже очень поздно, забор уже поплыл по волнам. Хороший урок приподали пижонам Барселоны. Всем Добра !
Молодцы ребятушки, классно отыграли . Утёрли нос пижонам.
Барса вышла на матч с уверенностью и переоценкой своих сил, вальяжной походкой. Думали что они на полуспущенных, в пол ноги, обыграют Айнтрахт. Недооценив соперника получили сразу в свои ворота.
И почему-то продолжали играть в свой пижонский футбол, и даже после второго пропущенного мяча эта картина не менялась.
И только после этого что-то начало происходить в умах джентельменом, но как говорится было уже очень поздно, забор уже поплыл по волнам. Хороший урок приподали пижонам Барселоны. Всем Добра !