«Такое не купить ни за какие деньги». Тренер «Айнтрахта» о матче с «Барсой»

Главный тренер «Айнтрахта» прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы после ответного матча 1/4 финала с «Барселоной» (3:2, первая игра – 1:1).

Мои ребята сыграли просто невероятно. Конечно, в конце мы сами оживили интригу, что делать было совсем не обязательно. Выражаю благодарность футболистам и болельщикам «Айнтрахта». Каждый, кто был здесь, не забудет этот удивительный вечер. Эти эмоциональные моменты, которые несет в себе футбол, не купить ни за какие деньги в мире.

Взять, к примеру, Туре, который не играл уже на протяжении нескольких недель, а сегодня вот выдал такую игру. Это и есть то, что называется командным духом.