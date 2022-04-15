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Араухо: «Нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов»

15 апреля 2022, 08:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). В следующую стадию турнира прошел немецкий клуб.

Жаль, что проиграли этот матч. Несмотря на итоговый результат, мы выполнили то, над чем работали на тренировках. Жаль потому, что нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов матча. Есть ошибки, которые на европейской арене допускать нельзя, потому мы и вылетаем.

Нам важно было внимательно и терпеливо выдерживать линии построения и, столкнувшись с быстрым переходом соперником центра поля, четко на это реагировать. Как же сильно нам хотелось пройти в полуфинал...

Очень удивило то, насколько много болельщиков «Айнтрахта» приехало на «Камп Ноу». Итоговый результат назовут катастрофическим для нас, ведь мы действительно хотели выиграть Лигу Европы. Но вешать нос нам нельзя — немедленно надо продолжать с высоко поднятой головой, ведь есть еще чемпионат Испании, в котором необходимо вести дальнейшую борьбу.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 10:11
Неожиданный результат!
Птица Феникс
Птица Феникс
15 апреля в 09:49
Нет победы, все!
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 09:13
Надо не делать ошибок столько
ДСА
ДСА
15 апреля в 09:05
Проиграли по делу.
Lu4nik
Lu4nik
15 апреля в 08:51
отайнтрахтили вас, признай уже
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 08:47
Соперник был не по зубам
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