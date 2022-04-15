«Это поражение меня не остановит». Хави — после матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о поражении команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). В следующую стадию турнира прошла немецкая команда.

В концовке мы героически попытались совершить подвиг, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли не лучшим образом. Сегодня мы не были хороши — это факт. Франкфуртцы удачно сыграли на контратаках, и, хотя второй их гол был фантастическим, он стал результатом очень глупой нашей ошибки.

Я невероятно разочарован. Дело в том, что я победитель, я ненавижу проигрывать. Но я уже был в такой ситуации во время игровой карьеры. Нужно продолжать работать, строить свой стиль, и это поражение меня не остановит. Никаких шансов. Доведение нашей игры до ума — лишь вопрос времени и терпения.