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«Это поражение меня не остановит». Хави — после матча с «Айнтрахтом»

15 апреля 2022, 08:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о поражении команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). В следующую стадию турнира прошла немецкая команда.

В концовке мы героически попытались совершить подвиг, но этого оказалось недостаточно. Мы сыграли не лучшим образом. Сегодня мы не были хороши — это факт. Франкфуртцы удачно сыграли на контратаках, и, хотя второй их гол был фантастическим, он стал результатом очень глупой нашей ошибки.

Я невероятно разочарован. Дело в том, что я победитель, я ненавижу проигрывать. Но я уже был в такой ситуации во время игровой карьеры. Нужно продолжать работать, строить свой стиль, и это поражение меня не остановит. Никаких шансов. Доведение нашей игры до ума — лишь вопрос времени и терпения.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ зигзаг (раскрыть)
16 апреля в 12:58
Просто нужно понять и руководсту и Хави, что тики-така в Европе не работает. Все победители последних ЛЧ играли в вертикальный футбол. Даже Барса в 2015, когда было нужно, отказывалась от тики-таки. Яркий пример - их игры с Баварией в полуфинале. В современном футболе нужно бегать, а не мяч контролировать ради контроля. Это бесполезно. Любая команда, которая умеет прессинговать или контратаковать спокойно обыграет такую Барселону. Может, в Катаре у Хави что-то и получалось. Хотя, судя по азиатской ЛЧ не очень тики-така и там работает. Чтобы выигрывать матчи тотальный контроль мяча не нужен. Барса контролировала мяч, Айнтрахт контролировал игру.
зигзаг
зигзаг ответ Bobon (раскрыть)
16 апреля в 12:00
Возможно и Айнтрахт подсел в конце, устали. Но, дело не в этом. Байер которым руководил Шмидт имел в составе игроков среднего уровня. Но их игры были великолепны, благодаря тотальному пресингу и отдавая все силы на поле.. В 2015 при Энрике, Барса имея у себя супер состав их еле прошла ведь. А раз Байер так бегал по полю, то игроки Барсы тем более способны. Но этого нет. И причина в Хави. Тренер же направляет и установки даёт. С него и спрос. Даже с теми игроками что сейчас можно создать агрессивные, быстрые атаки.
Bobon
Bobon ответ зигзаг (раскрыть)
16 апреля в 10:44
Последние 10 минут Айнтрахт тупо перестал играть. Плюс подустали слегка. Это Барсе еще повезло, что счет не такой позорный. Но, если смотреть правде в глаза, Айнтрахт победил справедливо. Что в первом, что во втором матче играли намного лучше Барселоны.
зигзаг
зигзаг ответ Bobon (раскрыть)
16 апреля в 03:19
Последние 10 мин показали что бегать они как раз таки могут)) И физика появилась и желание. А что мешало такие отрезки выдавать хотя бы несколько раз за весь матч? Ответ-лень или зазвездились.
Понятно, что подбор далёк до Гвардиоловской Барсы., но если выходят играть, то нужно это делать,а не вату катать
Bobon
Bobon ответ зигзаг (раскрыть)
16 апреля в 01:55
Леняться или нет, не факт. Физика никакущая. И кто бежать будет? Бускетс? Так он и раньше не бегал. И не его это. Гарсия вообще бесполезен. Еще хуже, чем Лангле. Про Мингесу вообще молчу. Это уровень Барсы Б. Не выше. Дест вообще непонятно что делает. Альба уже не бегун. Возраст сказывается. Алвеса в нормальном темпе даже на тайм не хватит. Педри и Гави тоже особой скоростью и физикой не отличаются. Вот и вывод - бегать некому. Хотя, есть дембеле и Траоре. Но, если у дембеле иногда проявляется футбольный интеллект, то Траоре просто тупой бегунок без каких-либо идей.
зигзаг
зигзаг ответ Bobon (раскрыть)
15 апреля в 23:49
Защита Айтрахта не лучше чем у Барсы. Но немцев переполняло желание выиграть, стрелой летели в атаку, поддерживали друг друга, в стиле Реала во времена Моура)) Но тогда была великая Барса, умеющая даже на классе выигрывать.
А тут, команда строится, но уже ленятся бежать, (за исключением 10 мин), сколько раз Дембеле один оказывался на фланге и он тупо делал навес, потому что никто из партнёров его не поддержал, не разыграл с ним комбинацию. И так весь матч на всех участках поля. Одни примитивные полуатаки и навесы. В этом сезоне Хави простят конечно)
Bobon
Bobon ответ зигзаг (раскрыть)
15 апреля в 23:23
С такой защитой и опоркой никакие диспетчеры не помогут. Фланговых защитников нет, одно название, в центре защиты на уровне только Пике и Араухо. Стоит кому из них сломаться, тушите свет. Но берут Кристенсена, который далеко не образец надежности. Плюс Кессье. Он играл неплохо, но после кубка Африки его не узнать.
протон
протон
15 апреля в 16:59
Как можно контролировать игру, проигрывая буквально весь матч? Всю игру Айнтрахт контролировал от начала и до конца, ибо весь мачт счёт был в их пользу.

Барса просто "сдохла" физически. Уже который матч еле ноги передвигают. Хави играет постоянно 15 футболистами, это невозможно. Особенно Серхио с Альбой
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 15:38
    FenixSL
    FenixSL
    15 апреля в 15:37
    вперед к чемпионству! (нет)
    альсато
    альсато
    15 апреля в 15:21
    Жизнь меня научила-НЕ ВЕРИТЬ СЛОВАМ!...Только делам!..а на сегодня-БАРСА..мимо кассы!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    15 апреля в 14:43
    Это поражение к лучшему,ничего страшного,главное ЛЧ,извлекут уроки.Вчера не мог писать из за гнева,сегодня понял,что ничего страшного не произошло.
    Айнтрах середняк в Бундес лиге,пропустила больше чем забила,скоро они вылетят.Необязательно Дембеле посточнно играть справа,если не получается иди в центр итд,а то немцы знали,что он будет делать каждый раз.Мозги надо иметь,чтобы побеждать в таких играх.Хави понял свои ошибки.
    К Реалу подготовились морально очень сильно а середняку проиграли на своем поле,эта психология и ничего больше.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
    15 апреля в 13:08
    "Такая рука не нарушение" - это только, когда Барса играет в атаке, а если Реалу забили, то обязательно нарушение, и нужно отменить гол. Вот так мы трактуем одно и тоже в разные стороны! Супер!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    15 апреля в 13:05
    У Хави должно получиться в родном клубе.
    зигзаг
    зигзаг
    15 апреля в 11:46, ред.
    Одни навесы- это не философия Барсы.
    Тики така которая что маятник укачивала соперника, а затем следовал разрезающий голевой пас, комбинировали, плели кружева, зарабатывали штрафные потому что на игроках Барсы вечно фолили и ни одна команда не успевала за их действиями. ВОТ ЭТО ФИЛОСОФИЯ ИГРЫ И ПАСА. А НЕ ЭТИ НАВЕСЫ.
    Хави диспетчеров искать необходимо.
    vova505
    vova505
    15 апреля в 11:43
    Умница Хави!!! Супер!!!
    Конечно всё получится! Терпение и труд всё перетрут!
    амурец
    амурец
    15 апреля в 11:30
    чего уже останавливаться, уже остановили
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ sv_1969 (раскрыть)
    15 апреля в 11:17
    я знал, что барса проиграет. Это у них в крови - обгаживаться в ответных матчах)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ avici_liverpool (раскрыть)
    15 апреля в 10:54
    вы по ходу тоже на ничейку зарядили)))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    15 апреля в 10:27
    «Это поражение меня не остановит». Хави — после матча с «Айнтрахтом»
    - Мы всё равно будем играть в полуфинале Лиги Европы! Ждём жеребьёвку. )
    STVA 1
    STVA 1
    15 апреля в 10:23, ред.
    Достойно сказал! Меня удивил низкий кф на победу Барсы.

    Айнтрахт довольно непредсказуемая команда которая может проиграть аутсайдеру и обыграть лидера. Барса же далеко не лидер а только находится в периоде становления игр, и это процесс не быстрый. Также хочу заметить что Айнтрахт в этом сезоне идет на 5-м месте по игре в гостях, а в прошлом сезоне был еще выше вроде. Так что для меня нет ничего удивительного в поражении Барсы.

    Надеюсь, у Хави все получится!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    15 апреля в 10:20
    все физруки так говорят
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    15 апреля в 10:12
    оправдания в пользу бедных, Реал чемпион и полуфиналист ЛЧ , а барселона там где и должна быть
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 апреля в 09:59
    В принципе ожидаемый результат
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ Caniggia (раскрыть)
    15 апреля в 09:55
    должна же барса как-то зарабатывать на новые трансферы
    Caniggia
    Caniggia
    15 апреля в 09:51
    Эх, блин, Хави! Ну как же так? Не у одного меня, думаю, полетели ко всем чертям хорошие экспрессы из-за такой подставы от Барсы.
    112910415
    112910415
    15 апреля в 09:41
    работать дальше, всё будет хорошо !
    Gelious
    Gelious ответ shlomo (раскрыть)
    15 апреля в 09:29
    А почему на скриншоте не момент удара-то? И вроде ж такая рука не нарушение, если от тела отскочило и не привело тут же к голу (на скриншоте точно непонятно, но похоже на отскок на тело)
    Gelious
    Gelious
    15 апреля в 09:28
    Вчера главный тренер «Барселоны» Хави: «Реал Мадрид играл не очень хорошо, но прошел в полуфинал? Мы в «Барселоне» заботимся об истории команды. Когда пришёл Кройф, он заложил определенные основы, например, играть в хороший футбол.

    Не знаю, как насчет «Реала», но для нас мы всегда должны играть хорошо».

    АХАХАХХАХАХАХАХАХХА
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    15 апреля в 09:23, ред.
    Делай выводы Хави, тебе в следующем сезона опять в Лиге Европы играть.. Единственное что полегче будет так как начнете с группового этапа
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