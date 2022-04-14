Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

Хендерсон: «Надеюсь, „Ливерпулю“ удастся выйти в финал Лиги чемпионов»

14 апреля 2022, 09:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями после ничьей в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3). По сумме двух встреч (6:4) в полуфинал вышел английский клуб.

Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное.

«Вильярреал»? Они прошли сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал.

Все новости
День, когда нужно поздравить Черчесова. Российский тренер досрочно выиграл чемпионат Венгрии
Вчера, 16:34Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
«Барса» в течение недели проиграла на «Камп Ноу» «Кадису» и «Райо Вальекано». «Реал» в одной ничьей от титула
Вчера, 12:29Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии16
«Не стоит списывать „Динамо“». Тарханов — о чемпионской гонке в РПЛ
24 апреля
Березуцкий сообщил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан
24 апреля
«Динамо» рановато в чемпионы. ЦСКА остановил преследователя «Зенита», выявив слабости бело-голубых
24 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Шварц: «Доволен игрой „Динамо“. Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»
24 апреля
Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
14 апреля в 12:37
Если Салаха на поле не выпускать, то все получится, а то играют как в меньшинстве.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 апреля в 11:10
Бешенная концовка сезона у красных: в субботу полуфинал КА с МС, потом дерби с МЮ и Эвертоном в чемпе где отрыв МС всего 1 очко, плюс ЛЧ....
Радует, что нет травмированных за счёт чего Юрген может ротировать состав, распределять силы
Желание у игроков есть, нужно еще немного удачи и футбольного везения!
Cat01
Cat01
14 апреля в 09:54
Ждём в финале...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 09:46
Эх, ставка не зашла...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 