Хендерсон: «Надеюсь, „Ливерпулю“ удастся выйти в финал Лиги чемпионов»

Капитан «Ливерпуля» поделился мыслями после ничьей в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3). По сумме двух встреч (6:4) в полуфинал вышел английский клуб.

Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное.

«Вильярреал»? Они прошли сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал.