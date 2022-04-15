Провал «Барселоны» и «Лиона». Рывок «Лейпцига» и «Рейнджерс». Все полуфиналисты ЛЕ и ЛК

1649973773

сегодня, 01:02

«Барселона» и «Лион» пропустили по три и вылетели из Лиги Европы. «Соккер.ру» — о результатах ЛЕ и ЛК.

Насколько первые матчи 1/4 финала Лиги Европы выдались скучными, настолько же ответные получились яркими и драматичными. Три из четырех первых поединков закончились со счетом 1:1. Лишь «Браге» удалось дома обыграть «Рейнджерс» со счетом 1:0, что тоже не говорит о футбольной феерии. Ответные встречи были более «огненными».

«Аталанта» (Италия) – «Лейпциг» (Германия) – 0:2

Ничья в первой встрече в Германии вроде бы давала больше надежд на успех «Аталанте», однако обе команды исповедуют такой открытый и непредсказуемый футбол, что фаворита здесь нельзя было назвать. По содержанию первый тайм этой игры получился равным. Итальянцы побольше владели мячом, а немцы были чуть конкретнее на стадии завершения – они вели 8:7 по ударам и 4:2 по точным попаданиям. Но главную разницу сделал Нкунку, который на 18-й минуте вывел «Лейпциг» вперед.

В начале второго тайма «Аталанта» могла восстановить равновесие, поскольку после исполнения штрафного Малиновским мяч попал в руку Ольмо. И судья мог бы назначить пенальти, посмотрев ВАР. Однако принял неожиданное решение, не увидев повода для одиннадцатиметрового. Этот эпизод несколько выбил «Аталанту» из колеи, она ощутимо нервничала, хватала желтые карточки, пыталась усилить давление. И это порой получалось. Но с этим был связан риск – «Лейпциг» отлично использовал получаемое пространство.

И в конце игры рисковавшая «Аталанта» нарвалась на пенальти – Муссо сбил Нкунку в своей штрафной, и сам Кристофер забил, оформив дубль. Спастись «Аталанта» уже не могла, но финал вышел горячим. После 90-й минуты судья показал четыре желтые карточки – по две хозяевам и гостям. А всего он предупредил десять футболистов. И всех – во втором тайме. Что касается Алексея Миранчука, то он на поле вышел на 70-й минуте вместо Жереми Бога и ничем полезным не отметился.

Дальше идет «Лейпциг» Доменико Тедеско, который лучше использовал свои шансы. Ведь во втором тайме «Аталанта» уже нарастила контроль мяча – до 57 процентов. Стала бить еще чаще – восемь ударов за тайм против четырех, но лишь один в створ против трех у «быков».

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия) – 3:1

Дополнительное время за весь игровой день потребовалось только в Шотландии, где «Рейнджерс» пытался отыграться после поражения со счетом 0:1. Надо сказать, что уже в первом тайме это получилось сделать с лихвой – Тавернье оформил дубль. Сначала забил уже на второй минуте, а потом с пенальти отличился перед перерывом. В это же время «Брага» осталась в меньшинстве после удаления Тормены.

Казалось, что путь для шотландцев в полуфинал открыт. Особенно с сумасшедшей статистикой и до удаления. 13:1 по ударам в пользу «Рейнджерс», 66 процентов времени владения мячом. Но португальцы умудрились в меньшинстве забить усилиями Кармо на 83-й минуте. К тому времени у «Рейнджерс» было 23 удара по воротам, два попадания в каркас. Но «Браге» хватило шести попыток, чтобы отыграть важнейший мяч и перевести игру в дополнительное время.

Там все же сил португальцам не хватило. «Рейнджерс» навалился, и Руф на 101-й минуте забил. К тому же от еще одного чуда «Брагу» «уберег» Медейрош, который умудрился так поссориться с арбитром, что получил две желтые карточки подряд. С дефицитом в два игрока португальцы уж тем более не могли спастись. Так что в полуфинале «Рейнджерс» встретится с «Лейпцигом».

«Лион» (Франция) – «Вест Хэм» (Англия) – 0:3

Французы провалили ответную игру. В гостевой они добыли ничью со счетом 1:1, хотя действовали в большинстве весь второй тайм. А сейчас «Вест Хэм» показал разницу в возможностях команд при равных составах. И ведь у «Лиона» был шанс направить игру по другому пути. В самом начале встречи Токо-Экамби попал в штангу ворот Ареола. Забей французы первыми, все могло сложиться иначе. Как в случае с не назначенным пенальти для «Аталанты».

Боевое начало тайма от «Лиона» ушло в песок, не принеся голов. А ближе к перерыву сказалась давняя проблема французов – потеря концентрации. «Вест Хэму» хватило пары эпизодов, чтобы Доусон и Райс забили, сделав спасение «Лиона» почти нереальным. Хотя французы больше владели мячом до перерыва – более 61 процента времени. Да и по ударам наблюдалось равенство – 5:5, но у лондонцев было три попадания в створ, а у лионцев – одно.

Сразу после перерыва «молотобойцы» упрочили отрыв – третий мяч забил Боуэн. А удержать преимущество было делом техники. «Лион» накатал мяч на 67,5 процента владения, нанес 17 ударов против десяти, но лишь три пришлись в створ, а у «Вест Хэма» — шесть. Кажется, команда Дэвида Мойеса всерьез относится к Лиге Европы вопреки расхожему мнению о том, что английские клубы ее не очень-то уважают. Это ведь шанс пробиться в Лигу чемпионов. И у «Вест Хэма» он сейчас очень реален. Ведь в полуфинале предстоит встретиться с «Айнтрахтом».

«Барселона» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия) – 2:3

Ничья в Германии казалась лишь откладыванием неизбежного выхода «Барселоны» в полуфинал на потом. Но каталонцы недооценили «Айнтрахт». А наперекосяк для команды Хави все пошло с самых первых минут, когда Эрик Гарсия привез пенальти, реализованный Костичем. Почему-то собраться с ходу «Барселона» не сумела. Каталонцы в первом тайме предложили лишь безобидное владение мячом на уровне 76 процентов. И всего два удара по воротам с одним попаданием в створ.

В то же время «Айнтрахт» и без мяча прекрасно справлялся, шикарно и остро контратакуя. Девять ударов в первом тайме с пятью попаданиями в створ. «Барселона» оказалась полностью переигранной, а ближе к перерыву Борре забил второй мяч «Айнтрахта». Надо заметить, что после перерыва, несмотря на серию замен, подопечные Хави встряхнуться долго не могли. Дошло до того, что Костич оформил дубль, а на табло «Камп Ноу» загорелись цифры 0:3. Вряд ли кто-то мог ожидать такого.

И что удивительно, ведь до самых последних минут картина на поле не менялась. «Барселона» уступала в остроте «Айнтрахту», который все же с перепугу начал прижиматься перед самым финальным свистком. Это породило драму, вернуло интригу даже. Еще к 88-й минуте у команд было всего четыре желтые карточки на двоих, а у «Барселоны» — всего пять ударов в сторону ворот Траппа.

К финальному свистку, который прозвучал на 100-й минуте, каталонцы нанесли еще пять ударов, забили два мяча усилиями Бускетса и Депая с пенальти, а судья показал еще семь желтых карточек, включая две Ндике, который завершил матч раньше времени. Сумасшедшая концовка. Но сразу после пенальти судья дал финальный свисток, так что шансов у «Барселоны» на спасение не оставалось. Просто играть нужно было не 12 минут, а весь матч.

Лига конференций

В Лиге конференций тоже было весело, и там тоже стали известны полуфиналисты. Кто-то даже скажет, что полуфиналы в ней получаются более представительными, чем в ЛЕ . Судите сами. «Рома» отомстила норвежскому «Буде-Глимту» и ответила на поражение (1:2) в первом матче разгромом во втором – 4:0. С хет-триком Дзаньоло и быстрым голом Абрахама. В полуфинале римляне сыграют с «Лестером», который дома не смог обыграть ПСВ (0:0), а на выезде справился с задачей – 2:1. Причем к 77-й минуте еще проигрывал 0:1.