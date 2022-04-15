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«10 лет назад „Айнтрахт“ играл во 2-й Бундеслиге». Роде о матче с «Барсой»

15 апреля 2022, 09:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы после ответного матча 1/4 финала с «Барселоной» (3:2, первая игра – 1:1).

Я невероятно счастлив. Мы сегодня выдали блестящий матч. Когда увидели своих болельщиков на разминке, то по телу побежали мурашки. Десять лет назад мы играли во второй Бундеслиге, а теперь во второй раз добрались до полуфинала Лиги Европы.

Мы пытались опекать каждого игрока соперника несколькими футболистами, когда это было возможно. Старались быстро переходить из обороны в нападение.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
15 апреля в 11:23
Иногда у кого то получается расти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 11:12
Скоро всех продадут и снова здорова вторая лига!
zooveterinar
zooveterinar
15 апреля в 10:55
Это позор больше для Барсы, чем заслуга немцев!!! Они конечно молодцы, но лет пять назад шансов небало бы!!!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
15 апреля в 10:25
Десять лет назад барсики играли в финале лч
Хаха, что-то пошло не так, и команда ушла на дно, может виной всему"нептун"???? Владыка морской :) :) :) :)
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 10:23
Теперь можно и Кубок брать.
monah-10
monah-10
15 апреля в 10:17
Молодцы, что сказать. Но что случилось с Барсой понять трудно. Даже при 0-1,0-2 ощущение было, что им это не надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 09:56
Одни вверх, другие вниз...
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