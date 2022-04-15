«10 лет назад „Айнтрахт“ играл во 2-й Бундеслиге». Роде о матче с «Барсой»

Полузащитник «Айнтрахта» прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы после ответного матча 1/4 финала с «Барселоной» (3:2, первая игра – 1:1).

Я невероятно счастлив. Мы сегодня выдали блестящий матч. Когда увидели своих болельщиков на разминке, то по телу побежали мурашки. Десять лет назад мы играли во второй Бундеслиге, а теперь во второй раз добрались до полуфинала Лиги Европы.

Мы пытались опекать каждого игрока соперника несколькими футболистами, когда это было возможно. Старались быстро переходить из обороны в нападение.