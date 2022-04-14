Аршавин: «„Атлетико“ Симеоне делает нудятиной любой футбол»

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о стиле игры «Атлетико» после матча Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:0).
До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.
Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.
Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол.
Также об игре «Атлетико» высказался известный российский журналист и комментатор Василий Уткин.
Если я не ошибаюсь, то это был Челси под управлением Анчелотти и Моуриньо. Только в этом случае они могли играть в схожий с Симионе футбол.
У этих тренеров есть схожесть в тактических схемах. Кстати к которым я именно из-за этого и отношусь не очень. Как и не нравится ещё и Аллегри и тоже из-за схожесть тактических мыслей. Которые на мой взгляд сейчас уже считаю устаревшими. Лишь из-за этого хотелось бы видеть у руля Ювентуса такого тренера как Тен Хага. Мне нравится футбол системы Ред Булла и их революционный подход ко всей системы от детского до клубного . Как-то так.
Если я не ошибаюсь, то это был Челси под управлением Анчелотти и Моуриньо. Только в этом случае они могли играть в схожий с Симионе футбол.
У этих тренеров есть схожесть в тактических схемах. Кстати к которым я именно из-за этого и отношусь не очень. Как и не нравится ещё и Аллегри и тоже из-за схожесть тактических мыслей. Которые на мой взгляд сейчас уже считаю устаревшими. Лишь из-за этого хотелось бы видеть у руля Ювентуса такого тренера как Тен Хага. Мне нравится футбол системы Ред Булла и их революционный подход ко всей системы от детского до клубного . Как-то так.
Я помню, как многие болели за Рубин и Ростов в еврокубках. Сказку Ростова. Которые благодаря установки на матч, игровой дисциплине, самоотдачи давали результат, радуя болел.
Так что футбол имеет право на жизнь быть разным. И главное тут РЕЗУЛЬТАТ.
Я помню, как многие болели за Рубин и Ростов в еврокубках. Сказку Ростова. Которые благодаря установки на матч, игровой дисциплине, самоотдачи давали результат, радуя болел.
Так что футбол имеет право на жизнь быть разным. И главное тут РЕЗУЛЬТАТ.