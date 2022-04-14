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Аршавин: «„Атлетико“ Симеоне делает нудятиной любой футбол»

14 апреля 2022, 14:20
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о стиле игры «Атлетико» после матча Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:0).

До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.

Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.

Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол.

Также об игре «Атлетико» высказался известный российский журналист и комментатор Василий Уткин.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 апреля в 17:43
Либо журналист неправильно выдернул цитату из диалога, либо же у Андрея проблемы с русским языком, что не исключено. Я смотрел этот репортаж, все по делу он сказал
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 апреля в 17:38
Я просто подумал что вы сравниваете игру команды Челси на сегодняшний момент времени. А когда-то это было при Моуриньо и Анчелотти, с этим я согласен.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
14 апреля в 17:14
Я не писал про Тухеля, я про Челси, который всегда играл в разрушение
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
14 апреля в 17:07
нормальным считается на вопрос "чем"? отвечать - " не"?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 апреля в 17:04
Футбол бывает разный. Он такой, потому-что главное результат. А результат зависит от тактики, стратегии в том числе. Я не люблю открытый футбол. Он смотрибельный, когда в соперниках два одинаковых клуба по классу. Но так бывает редко и многие понимают это. Зачем мне футбол, когда условный Химки играет с ЦСКА в открытый футбол? Это же самоубийство! В результате увидели грамотную установку на матч Юрана и такую же грамотно, выполненную работу его подопечных. Отсюда интересный матч, охота, где-то валидольный для болельщиков с той и другой стороны.
Я помню, как многие болели за Рубин и Ростов в еврокубках. Сказку Ростова. Которые благодаря установки на матч, игровой дисциплине, самоотдачи давали результат, радуя болел.
Так что футбол имеет право на жизнь быть разным. И главное тут РЕЗУЛЬТАТ.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
14 апреля в 17:00, ред.
Добра вам.
Если я не ошибаюсь, то это был Челси под управлением Анчелотти и Моуриньо. Только в этом случае они могли играть в схожий с Симионе футбол.

У этих тренеров есть схожесть в тактических схемах. Кстати к которым я именно из-за этого и отношусь не очень. Как и не нравится ещё и Аллегри и тоже из-за схожесть тактических мыслей. Которые на мой взгляд сейчас уже считаю устаревшими. Лишь из-за этого хотелось бы видеть у руля Ювентуса такого тренера как Тен Хага. Мне нравится футбол системы Ред Булла и их революционный подход ко всей системы от детского до клубного . Как-то так.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
14 апреля в 16:45
Здравствуйте. Были периоды когда Челси играл в схожем стиле. В том числе когда одержал триумф над баварской машиной и взял первый кубок Лиги Чемпионов, когда в Челси ещё играл король Дидье. Но сейчас сходств мало, на мой взгляд.
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 апреля в 16:41
Доброго времени суток, уважаемый.
Хочу выразить свою точку зрения по этому вопросу, и никого не переубеждаю . У каждого своё видение .
Не вижу ничего общего в игре Атлетико и Челси, как и тактик Симионе и Тухеля.
И самтрю тот футбол который мне нравится, всё очень банально.
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 16:31
Во второй половине не плохо смотрелись атаковали
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 апреля в 16:04
Ну, вообще то, именно об этом его и спросили на Матче, в рамках обзора этой встречи. Чем нравится Андрей - говорит всё прямо, без задней мысли. Думаю, если его спросят про игру Зенита в ЛЧ, он, также, ответит всё как есть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
14 апреля в 16:01, ред.
очень зря, это считай не смотреть футбол впринципе. матчей одинаковых не бывает
Атлетико скопировали многие, в том числе и Челси
протон
протон
14 апреля в 16:00
Есть такой вид боксеров, которые не боксируют толком, а либо уклоняются от боя либо виснут на противнике. Показывать такой "бокс" - преступление. А смотреть - наказание ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
14 апреля в 16:00
так вчера именно Атлетико играл в открытый футбол
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 15:59
А кто спрашивает тебя, что тебе нравится? говори по сути, или тебе нравится как играет Зенит в ЛЧ?
112910415
112910415
14 апреля в 15:54
игра на результат
и именно результат она даёт
очень часто
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 15:54
Согласен с Андрюшкой,скучно стали играть!
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 15:49
Наверное Андрюше нравится футбол нашего "флагмана")))
ДСА
ДСА
14 апреля в 15:25
Зато результат есть.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
14 апреля в 14:53
У него другого выхода не было. В открытом футболе счёт стал-бы 1 : 5.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 апреля в 14:49
Таков у него стиль.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Ironigor (раскрыть)
14 апреля в 14:48
Я тоже.
Птица Феникс
Птица Феникс
14 апреля в 14:47
По-другому не может...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 14:40
Из-за этого почти никогда не смотрю игры такого типа команд .
ehsq7m5bwsgc
ehsq7m5bwsgc
14 апреля в 14:37
Это ваши проблемы, Андрюша!
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 14:32
По другому Симеоне не умеет.
lotsman
lotsman
14 апреля в 14:31
Нудный затяжной футбол никому не нрпвится.
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