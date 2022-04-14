Аршавин: «„Атлетико“ Симеоне делает нудятиной любой футбол»

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» высказался о стиле игры «Атлетико» после матча Лиги чемпионов с «Ман Сити» (0:0).

До 87-й минуты ничего не было. «Атлетико» Симеоне любой футбол делает нудятиной.

Но в целом концовка была интересной. Тот же «Манчестер Сити» держал мяч, думая лишь бы не провалиться.

Мне не нравится футбол «Атлетико», думаю, мало кому нравится такой футбол.