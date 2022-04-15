Дзюба и Оздоев продлят контракты с «Зенитом»

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15 апреля 2022, 11:35

Нападающий и полузащитник продлят контракты с «Зенитом».

По информации источника, соглашение с Дзюбой, рассчитанное по схеме «2+1», будет автоматически продлено еще на один сезон.

Контракт с Оздоевым также будет продлен. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Также недавно «Зенит» продлил контракты с Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.