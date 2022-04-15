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Дзюба и Оздоев продлят контракты с «Зенитом»

15 апреля 2022, 11:35

Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев продлят контракты с «Зенитом».

По информации источника, соглашение с Дзюбой, рассчитанное по схеме «2+1», будет автоматически продлено еще на один сезон.

Контракт с Оздоевым также будет продлен. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Также недавно «Зенит» продлил контракты с Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.

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Все комментарии
karnager
karnager
15 апреля в 21:02
дзюбе фартануло с событиями в мире , так бы на улице оказался
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 17:01
Это не усмотрения руководства
протон
протон
15 апреля в 16:58
В нынешних реалиях упускать таких игроков - это выстрел себе в голову. Поэтому приходится быть удовлетворенным такими новостями,хотя ещё месяца 3 назад без сожалений был уверен,что этот сезон последний для Маги и Артёма
Gloomy59
Gloomy59
15 апреля в 16:10
Лучше было бы подписать Анюкова и А.С. Аршавина!!!!
ТОЛКУ РАЗ В 1000 РАЗ ПОЛЕЗНЕЕ БЫЛО БЫ!!!!
СКОРЕЕ БЫ ЗЕНИТ ЛИШИЛ БЫ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!!!!!!
Ибо, когда читаешь вот про таких, так хочется спросить, "вы чем мотивировали данное действиен"!
Бревно будет выходить в стартовом составе, и стоять вблизи штрафной и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, А ЕМУ В ДЕНЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!!!!
ЗЕНИТ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТО ГОСДУМА СКОРЕЕ БЫ ПРОГОЛОСАВАЛА ЗА ИЗЪЯТИЕ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ИЗ СПОНСИРОВАНИЯ ЗЕНИТ!!!!!!
Хиромант
Хиромант ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
15 апреля в 14:56
    альсато
    альсато ответ nikoladolgov (раскрыть)
    15 апреля в 14:36
    Вам бы учебник истории перечитать!...Играли со СВОИМ "шлаком"-и золотые мячи брали, и порой кубки (бусурманские) брали!...намек он понял.....
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 апреля в 14:05
    Дзюба своего не упустит.
    zooveterinar
    zooveterinar
    15 апреля в 14:01
    Думали, как-то будет по-другому!!? Их еще и не выгонешь оттуда!!!
    lotsman
    lotsman
    15 апреля в 13:55
    Ну до конца сезона можно.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 апреля в 13:53
    Намек понял - бразилы на выход, будем играть со своим шлаком !
    Caniggia
    Caniggia
    15 апреля в 13:36
    При дефиците легионеров и этот хлам может ещё пригодиться!
    berda2003
    berda2003
    15 апреля в 13:25
    у соккера источников, как на собаке блох...
    1 984
    1 984
    15 апреля в 13:06
    А надо?
    Сп62
    Сп62
    15 апреля в 13:05
    Если бюджет позволяет, чего ж не продлить.
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    15 апреля в 13:02
    хорошо
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    15 апреля в 12:43
    Боится Зенит что останется без легионеров вот и страхуется от "несчастных случаев".
    nseg7hk263jx
    nseg7hk263jx
    15 апреля в 12:15
    - Рукана продлевать будете?
    - А можно всех посмотреть?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    15 апреля в 12:09
    Первые ласточки изоляции, продлили двух не нужных клубу игроков, которые могли бы помочь другим клубам, но будут вместо этого полировать лавку "Зенита".

    Как я говорил, с началом изоляции разрыв "большие - малые клубы" станет заметно больше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 апреля в 12:07
    Значит по деньгам подвинутся...
    LOpp
    LOpp
    15 апреля в 12:02
    Оздоева засунули в эту новость, чтобы сильно не шокировать общественность?))
    Ironigor
    Ironigor
    15 апреля в 11:38
    Да и правильно!
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