Дзюба и Оздоев продлят контракты с «Зенитом»

Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев продлят контракты с «Зенитом».
По информации источника, соглашение с Дзюбой, рассчитанное по схеме «2+1», будет автоматически продлено еще на один сезон.
Контракт с Оздоевым также будет продлен. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
Также недавно «Зенит» продлил контракты с Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.
ТОЛКУ РАЗ В 1000 РАЗ ПОЛЕЗНЕЕ БЫЛО БЫ!!!!
СКОРЕЕ БЫ ЗЕНИТ ЛИШИЛ БЫ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!!!!!!
Ибо, когда читаешь вот про таких, так хочется спросить, "вы чем мотивировали данное действиен"!
Бревно будет выходить в стартовом составе, и стоять вблизи штрафной и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, А ЕМУ В ДЕНЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!!!!
ЗЕНИТ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТО ГОСДУМА СКОРЕЕ БЫ ПРОГОЛОСАВАЛА ЗА ИЗЪЯТИЕ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ИЗ СПОНСИРОВАНИЯ ЗЕНИТ!!!!!!
ТОЛКУ РАЗ В 1000 РАЗ ПОЛЕЗНЕЕ БЫЛО БЫ!!!!
СКОРЕЕ БЫ ЗЕНИТ ЛИШИЛ БЫ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!!!!!!
Ибо, когда читаешь вот про таких, так хочется спросить, "вы чем мотивировали данное действиен"!
Бревно будет выходить в стартовом составе, и стоять вблизи штрафной и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, А ЕМУ В ДЕНЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!!!!
ЗЕНИТ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТО ГОСДУМА СКОРЕЕ БЫ ПРОГОЛОСАВАЛА ЗА ИЗЪЯТИЕ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ИЗ СПОНСИРОВАНИЯ ЗЕНИТ!!!!!!
"Продлили двух не нужных клубу игроков, которые могли бы помочь другим клубам, но будут вместо этого полировать лавку "Зенита"."
- А с какого буя ты решил,что они не нужны "Зениту"? Ты что тренер команды? Гендиректор? Главный спонсор? Нет? Ну тогда и выбирай выражения!!!
- Оздоев был постоянным игроком основы: большая работоспособность (5+), хороший поставленный дальний удар (5), прекрасное видение поля (5), хорошая техника (4+) работы с мячом, неплохая скорость (4), дружелюбие и взаимопонимание с партнерами по команде (4+).
- Ну получил игрок травму, ну выбыл из основы на продолжительный срок - что? Его сразу списывать? Да обламаешься... Ты ещё ему хвалебные статьи писать будешь, попомни мои слова...
"Продлили двух не нужных клубу игроков, которые могли бы помочь другим клубам, но будут вместо этого полировать лавку "Зенита"."
- А с какого буя ты решил,что они не нужны "Зениту"? Ты что тренер команды? Гендиректор? Главный спонсор? Нет? Ну тогда и выбирай выражения!!!
- Оздоев был постоянным игроком основы: большая работоспособность (5+), хороший поставленный дальний удар (5), прекрасное видение поля (5), хорошая техника (4+) работы с мячом, неплохая скорость (4), дружелюбие и взаимопонимание с партнерами по команде (4+).
- Ну получил игрок травму, ну выбыл из основы на продолжительный срок - что? Его сразу списывать? Да обламаешься... Ты ещё ему хвалебные статьи писать будешь, попомни мои слова...
- А можно всех посмотреть?
- А можно всех посмотреть?
Как я говорил, с началом изоляции разрыв "большие - малые клубы" станет заметно больше.
Как я говорил, с началом изоляции разрыв "большие - малые клубы" станет заметно больше.