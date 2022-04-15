Хохлов: «„Динамо“ до последнего будет бороться с „Зенитом“ за чемпионство»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ .

«Динамо» до последнего будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Сегодняшняя игра была сложная, «Ахмат» грамотно оборонялся, но реализация не подвела. Шунин выручил, команда должна быть довольна такой победой. Смолов молодец, часто угрожает воротам, забивает. Оправдывает свой трансфер. Тюкавин во втором голе тоже очень классно сыграл, поставил корпус, оттёр защитника — большой молодец.