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Хохлов: «„Динамо“ до последнего будет бороться с „Зенитом“ за чемпионство»

15 апреля 2022, 23:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Динамо» до последнего будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Сегодняшняя игра была сложная, «Ахмат» грамотно оборонялся, но реализация не подвела. Шунин выручил, команда должна быть довольна такой победой. Смолов молодец, часто угрожает воротам, забивает. Оправдывает свой трансфер. Тюкавин во втором голе тоже очень классно сыграл, поставил корпус, оттёр защитника — большой молодец.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 07:05
надо бы подогреть интерес на финише ..
от себя добавлю
от себя добавлю
16 апреля в 06:50
Согласен, картонного чемпиона надо менять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 05:43
Надо, чтобы зенит споткнулся.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 05:22
Борьба в дерби, а здесь не теряй очки, и жди осечки соперника
drug01
drug01
16 апреля в 00:18
Желаем удачи
Василий 50
Василий 50
16 апреля в 00:05
Это просто слова.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 23:46
Динамо проиграло борьбу за чемпионство, оно может только надеяться на осечку чемпиона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 23:40
Придумает тоже...))
Зенит уж года 4 ни с кем не борется...
Просто чемпионит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 23:24
Как бы с нами за второе не пришлось бороться!
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