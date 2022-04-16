Джеррард высказался о партнёрах по «Ливерпулю»

Главный тренер «Астон Виллы» высказался о партнёрах по игре за «Ливерпуль»

Об этом меня часто спрашивают. Торрес феноменален, но я выбираю Суареса, потому что он умел всё. Я выступал с выдающимися игроками: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был исключителен. Неважно, против кого ты играешь, с ним у тебя всегда было ощущение, что он выиграет для тебя любую встречу.