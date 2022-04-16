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Джеррард высказался о партнёрах по «Ливерпулю»

16 апреля 2022, 09:58

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о партнёрах по игре за «Ливерпуль»

Об этом меня часто спрашивают. Торрес феноменален, но я выбираю Суареса, потому что он умел всё. Я выступал с выдающимися игроками: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был исключителен. Неважно, против кого ты играешь, с ним у тебя всегда было ощущение, что он выиграет для тебя любую встречу.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 апреля в 13:33
Респект легенде красных!
Надеюсь, что наберется опыта, "набьёт шишек" на тренерском поприще и возглавит свой родной Ливерпуль!
с Суаресом они до сих пор друзья-приятели
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
16 апреля в 11:37
А, если не выиграет, то покусает всё и вся!)
Elliada
Elliada
16 апреля в 10:11
Жаль, что Стиви не выиграл АПЛ
drug01
drug01
16 апреля в 09:59
Партнёры хорошие
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