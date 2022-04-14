Салах: «После каждого сезона я размышляю о том, что должен улучшить»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал об особенностях своего отпуска.
Я честен перед собой. После каждого сезона я размышляю о том, что мне нужно улучшить в себе. И стремлюсь к этому. В отпуске я могу быть один. Я сижу у моря и пишу о том, чего хочу достичь. Чем более открытым и честным с собой я буду, тем лучше. Я очень много пишу.
Я мечтаю о том, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу. Это служит для меня мотивацией в течение сезона. Я понимаю, что провел неплохой сезон, но если хочешь взять индивидуальные титулы, ты должен выигрывать трофеи с командой.
Ранее Салах поделился мнением о футбольной атмосфере в Англии.
Покажи сейчас все свои лучшие качества, начни забивать, приносить команде победы и болельщики, клуб будут тебе благодарны! Время забивать голы, Побеждать!!!
а то последнее время такое впечатление, что Салах начал "размышлять и писать" на поле - слишком мало КПД
ну а потом уже в отпуске на берегу моря пиши, размышляй сколько душе угодно
Покажи сейчас все свои лучшие качества, начни забивать, приносить команде победы и болельщики, клуб будут тебе благодарны! Время забивать голы, Побеждать!!!
а то последнее время такое впечатление, что Салах начал "размышлять и писать" на поле - слишком мало КПД
ну а потом уже в отпуске на берегу моря пиши, размышляй сколько душе угодно