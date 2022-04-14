Салах: «После каждого сезона я размышляю о том, что должен улучшить»

Нападающий «Ливерпуля» рассказал об особенностях своего отпуска.

Я честен перед собой. После каждого сезона я размышляю о том, что мне нужно улучшить в себе. И стремлюсь к этому. В отпуске я могу быть один. Я сижу у моря и пишу о том, чего хочу достичь. Чем более открытым и честным с собой я буду, тем лучше. Я очень много пишу.

Я мечтаю о том, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу. Это служит для меня мотивацией в течение сезона. Я понимаю, что провел неплохой сезон, но если хочешь взять индивидуальные титулы, ты должен выигрывать трофеи с командой.