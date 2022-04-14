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Салах: «После каждого сезона я размышляю о том, что должен улучшить»

14 апреля 2022, 23:34

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал об особенностях своего отпуска.

Я честен перед собой. После каждого сезона я размышляю о том, что мне нужно улучшить в себе. И стремлюсь к этому. В отпуске я могу быть один. Я сижу у моря и пишу о том, чего хочу достичь. Чем более открытым и честным с собой я буду, тем лучше. Я очень много пишу.

Я мечтаю о том, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу. Это служит для меня мотивацией в течение сезона. Я понимаю, что провел неплохой сезон, но если хочешь взять индивидуальные титулы, ты должен выигрывать трофеи с командой.

Ранее Салах поделился мнением о футбольной атмосфере в Англии.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
15 апреля в 12:37, ред.
сейчас у красных наступила очень напряженная и важная концовка сезона - на кону три трофея
Покажи сейчас все свои лучшие качества, начни забивать, приносить команде победы и болельщики, клуб будут тебе благодарны! Время забивать голы, Побеждать!!!
а то последнее время такое впечатление, что Салах начал "размышлять и писать" на поле - слишком мало КПД
ну а потом уже в отпуске на берегу моря пиши, размышляй сколько душе угодно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
15 апреля в 11:56
Мысль о том, чтоб не жадничать, в кудрявую голову пока не приходила
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 06:57
Уже пора думать как беречь силы на ключевые игры.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 06:30
Это правильно, нет предела совершенству
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 апреля в 06:09
Это правильно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 04:51
А ты у тренера спроси!
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 01:23
Салах талантлив во всём.
drug01
drug01
14 апреля в 23:52
Задачи большие
Carl Lewis
Carl Lewis
14 апреля в 23:39
Конечно так.
25процентный клоун
25процентный клоун
14 апреля в 23:37
Легенда, восхищаюсь, а ведь я один из первых его талант отметил, когда он ронял Зенит в 13том
monah-10
monah-10
14 апреля в 23:36
Тебе сейчас зарплату снижать надо, а лучше тебя продать.
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