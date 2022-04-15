Агент Азмуна: «Возвращение Сердара в Россию вполне возможно в будущем»

Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Байера» , ответил на вопрос о возможности возвращения иранца в Россию. В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита».

В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана — например, Али Карими, Али Даеи и другие. Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране. Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив. Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.

Возвращение Азмуна в Россию? Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас 9 лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем.