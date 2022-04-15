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Агент Азмуна: «Возвращение Сердара в Россию вполне возможно в будущем»

15 апреля 2022, 16:17

Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос о возможности возвращения иранца в Россию. В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита».

В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана — например, Али Карими, Али Даеи и другие. Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране. Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив. Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.

Возвращение Азмуна в Россию? Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас 9 лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем.

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Все комментарии
CarcassBT
CarcassBT
15 апреля в 18:36
Сердар свой выбор сделал, и назад дороги нет..
Зюба&Зюба моя сила, Зюба &Зюба моя свет😉🤪
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
15 апреля в 17:54
Сердар играл, именно играл, а не ждал когда его выпустят на поле хотя бы на 15 минут, в России. Лучше всего он ИГРАЛ в Зените. Конечно, лучше играть в топ чемпионате, чем в РПЛ. Именно играть. Но лучше ИГРАТЬ в РПЛ, чем быть в запасной обойме в Европе. Это моё мнение.
FenixSL
FenixSL
15 апреля в 17:42
скоро таких азмунов к нам приедет целая толпа
ибо больше некому
чего так им дорожить
в Иране больше нет футболистов?
lotsman
lotsman
15 апреля в 17:33
Это не Зенит, это их, семейное дело. Дзюба спартаковский воспитанник, Сердар варяг из Ирана.))
Ironigor
Ironigor ответ lotsman (раскрыть)
15 апреля в 17:29
То что он как вы говорите "перевернулся " , так это на подсознании сидит у каждого игрока который хочет расти и играть в Европе, особенно в таком клубе как Байер . Уж точно лучше играть в топ чемпионате, чем в российском РПЛ. Так что ничего странного в его переходе не вижу . Тем более что он очень много сделал и в Зените и в Ростове и в том же Рубине .
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
15 апреля в 17:24
Ну а эту любовь 💘 никогда не забыть ! )
Самым радостным будет Он !)
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
15 апреля в 17:23, ред.
Родная гавань для Азмуна, "Сепахан". Оттуда он отправился в плавание.

В своём путешествии поиграл и в Рубине, и в Ростове, и в Зените, а потом, договорившись тайно, за спиной у всех, с Байером, переметнулся туда.

Говорят, что ему там нужно время на адаптацию, это, по-моему, отговорка. В Зените, куда его взяли как ведущего игрока, он заиграл сразу, без всякой адаптации. Он играл в удовольствие, забивал много, и в одно время решил, что он Звезда. Решил что достоин большего и переметнулся, не очень красиво, в Байер. Только в Байере он на позиции запасного. И неизвестно станет ли основным. Возвращение в Зенит? Нет, спасибо. Моё мнение, он уже сбитый лётчик.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 17:08, ред.
Мне пришёл штраф "Удаление из блока "лучший комментарий" -350 очков.
Посмотрел события и увидел, что попадание в лучшие комментария вчера был только один раз и то он до сих пор там же и находится.
Какой смысл вообще удалять лучшие комментария по прошествии несколько дней?
Зачем вообще их тогда тут
да определять если потом их оттуда убирать?
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
15 апреля в 17:05, ред.
Доброго Здоровья!
Его будут рады видеть у себя не только в Питере, но и в Казани и Ростове тоже. В двух последних может не так щедро одарят его своим предложением, но вот уж радушием точно не обделят.
drug01
drug01
15 апреля в 16:53
Это радует...
makkie
makkie ответ David Young (раскрыть)
15 апреля в 16:20
Да, за март, конечно.
Перепутал, а теперь понимаю, что март - это нечётный месяц, и отправка призов будет в апреле. Всё верно?
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 16:20, ред.
Если так дела пойдут в Байере , то можно ожидать его в родной для него гавани Зените.
Для Азмуна, Зенит это родной клуб. И может так стать что в любом другом месте он сможет просто не заиграть. Уж так бывает частенько с игроками которые ищут себе лучшего, а получается конец карьере. Иногда поговорка, от добра добра не ищут, приходится прямо ко двору . Футбольная карьере как рулетка, можно сделать и холостой выстрел ! Ну а я пожелаю Азмуну в любом случае Удачи и пусть у него всё получится !
Всем Добра !!!
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