Агент Азмуна: «Возвращение Сердара в Россию вполне возможно в будущем»

Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос о возможности возвращения иранца в Россию. В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита».
В Германии высокий уровень футбола. Кроме того, в Бундеслиге раньше выступали многие сильные футболисты из Ирана — например, Али Карими, Али Даеи и другие. Можно сказать, что немецкий футбол исторически очень любят в Иране. Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив. Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть все лучше и лучше в Бундеслиге.
Возвращение Азмуна в Россию? Невозможно предсказывать будущее, мы живем настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провел у вас 9 лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем.
В своём путешествии поиграл и в Рубине, и в Ростове, и в Зените, а потом, договорившись тайно, за спиной у всех, с Байером, переметнулся туда.
Говорят, что ему там нужно время на адаптацию, это, по-моему, отговорка. В Зените, куда его взяли как ведущего игрока, он заиграл сразу, без всякой адаптации. Он играл в удовольствие, забивал много, и в одно время решил, что он Звезда. Решил что достоин большего и переметнулся, не очень красиво, в Байер. Только в Байере он на позиции запасного. И неизвестно станет ли основным. Возвращение в Зенит? Нет, спасибо. Моё мнение, он уже сбитый лётчик.
В своём путешествии поиграл и в Рубине, и в Ростове, и в Зените, а потом, договорившись тайно, за спиной у всех, с Байером, переметнулся туда.
Говорят, что ему там нужно время на адаптацию, это, по-моему, отговорка. В Зените, куда его взяли как ведущего игрока, он заиграл сразу, без всякой адаптации. Он играл в удовольствие, забивал много, и в одно время решил, что он Звезда. Решил что достоин большего и переметнулся, не очень красиво, в Байер. Только в Байере он на позиции запасного. И неизвестно станет ли основным. Возвращение в Зенит? Нет, спасибо. Моё мнение, он уже сбитый лётчик.