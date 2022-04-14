Черчесов: «Дзюба топ-футболист, но пока мы не думали забирать его к себе»

Главный тренер «Ференцвароша» высказался о возможности перехода нападающего «Зенита» в команду.

Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артёма к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями.

Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития «Ференцвароша», спокойно работаем. Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая. Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны. Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало.