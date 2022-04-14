Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеВенгрия. Чемпионат I 2021/2022

Черчесов: «Дзюба топ-футболист, но пока мы не думали забирать его к себе»

14 апреля 2022, 22:56

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможности перехода нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в команду.

Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артёма к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями.

Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития «Ференцвароша», спокойно работаем. Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая. Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны. Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало.

Ранее о возможном продолжении карьерного пути Дзюбы высказался бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
15 апреля в 09:38
Такая корова нужна самому!?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 апреля в 08:12
Дзюба сидит на опе ровно в зените и никуда не поедет.
ОПС
ОПС
15 апреля в 06:16
Да и не пойдет он.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 00:23
Дзюба в Ференцвароше новый анекдот.
Cat01
Cat01
14 апреля в 23:51
Надо брать а то будет поздно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
14 апреля в 23:27
Так и Ференц далеко не ТОП...
санек002
санек002 ответ beefs (раскрыть)
14 апреля в 23:27
конечно топ!топ топ топает по полю и всё!
shlomo
shlomo
14 апреля в 23:23
Такого "топа" Зеня никому не отдаст...:)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 23:21, ред.
А как ты его заберёшь ???
У Дзюбы зарплата как у всех игроков Ференцвароша в период с 1965-2022 гг....вместе взятых...
beefs
beefs
14 апреля в 23:04
ну и насмешил с топом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 23:00
Такой топ,что даже не думали!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 