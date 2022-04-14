Айю: «Суарес убил нас и нашу мечту»

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14 апреля 2022, 22:41

Полузащитник сборной Ганы высказался об эпизоде, когда нападающий сборной Уругвая во время матча 1/4 финала Чемпионата мира 2010 года совершил сейв рукой, за что был удален с поля. Асамоа Гьян не реализовал пенальти, а в послематчевой серии ударов сильнее оказалась команда из Южной Америки.

Как я уже говорил ранее, наверное, на его месте я бы сделал то же самое. Да, он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев, и у всех нас есть чувство, что он не дал нам стать первой африканской сборной, которая вышла в полуфинал, это навсегда останется с нами. Однако он совершил это ради своей страны, он принял это решение, мы не должны оглядываться на этот эпизод. Мы хотим качественно и успешно сыграть на Чемпионате мира в Катаре.

Ранее стало известно, что Гана сыграет в одной группе с Уругваем на Чемпионате мира 2022 года.