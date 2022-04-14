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Айю: «Суарес убил нас и нашу мечту»

14 апреля 2022, 22:41
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай1 : 1Логотип футбольный клуб ГанаГанаЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Ганы Андре Айю высказался об эпизоде, когда нападающий сборной Уругвая Луис Суарес во время матча 1/4 финала Чемпионата мира 2010 года совершил сейв рукой, за что был удален с поля. Асамоа Гьян не реализовал пенальти, а в послематчевой серии ударов сильнее оказалась команда из Южной Америки.

Как я уже говорил ранее, наверное, на его месте я бы сделал то же самое. Да, он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев, и у всех нас есть чувство, что он не дал нам стать первой африканской сборной, которая вышла в полуфинал, это навсегда останется с нами. Однако он совершил это ради своей страны, он принял это решение, мы не должны оглядываться на этот эпизод. Мы хотим качественно и успешно сыграть на Чемпионате мира в Катаре.

Ранее стало известно, что Гана сыграет в одной группе с Уругваем на Чемпионате мира 2022 года.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
15 апреля в 07:20
Согласен с мнениями ниже. Суарес самопожертвовался, им дали пробить пенальти и сами же не забили
Gahi
Gahi
15 апреля в 04:23
Прежде чем обвинять других, нужно сами научиться забивать пенальти.
Владиславчик
Владиславчик
15 апреля в 02:47
Скорее это Асамоа Гьян убил африканскую мечту)
протон
протон
15 апреля в 01:28, ред.
Помню эту игру. Суарес на многое еще способен))) Не только Дзюбить но и зубить)
Naherger
Naherger
14 апреля в 23:42
А надо было то всего лишь забить пенку...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 22:58
Бывают в жизни и такие случаи.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 22:55
Представляю как там ненавидят Суареса
sv_1969
sv_1969 ответ monah-10 (раскрыть)
14 апреля в 22:53
Согласен с Вами! Дисциплиной там не пахнет!
monah-10
monah-10
14 апреля в 22:50
И еще раз вас обыграют, может не Суарес, но Уругвай обыграет вас опять. Слишком не дисциплинированы африканские команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 22:43
Вот ведь печаль...
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