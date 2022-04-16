Моуриньо: «При счёте 2:0 мы почувствовали, что заберём этот матч»

Главный тренер «Ромы» высказался о победе над «Будё-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций (4:0).

Мы с самого начала игры высоко прессинговали, интенсивно играли, были надежны в защите. Уже при счете 2:0 мы почувствовали, что заберём этот матч. Поражение в первой игре со счетом 1:2 не изменило моего мнения, что мы сильнее. По правде сказать, тот факт, что мы лишь один раз за четыре игры выиграли у «Будё-Глимт», недопустим.

Побеждать – это замечательно. Поражение при качественной игре может понравиться только тому, кто утешает себя мыслями об идентичности команды. В перерыве я сказал своим игрокам, что дело не в унижении оппонента, не в том, чтобы победить со счётом 6:1, как они у нас в Норвегии на групповом этапе, а лишь в выходе в полуфинал соревнования. Моя команда в полной мере это заслужила.