Степашин: «С „Зенитом“ поборемся»

Российский политик и болельщик «Динамо» Сергей Степашин кратко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
С «Зенитом» поборемся.
«Динамо» после победы над «Ахматом» сравнялось с «Зенитом» по очкам, но у петербуржцев есть матч в запасе.
Российский политик и болельщик «Динамо» Сергей Степашин кратко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
С «Зенитом» поборемся.
«Динамо» после победы над «Ахматом» сравнялось с «Зенитом» по очкам, но у петербуржцев есть матч в запасе.
Еще бессмысленней бороться,
И ничего не остается,
Как ничего уже не ждать.
Остановиться и забыть,
И шанс один из миллиона
Чем ожиданиями жить
В надежде краха Чемпиона
Еще бессмысленней бороться,
И ничего не остается,
Как ничего уже не ждать.
Остановиться и забыть,
И шанс один из миллиона
Чем ожиданиями жить
В надежде краха Чемпиона