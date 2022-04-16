Степашин: «С „Зенитом“ поборемся»

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16 апреля 2022, 09:31

Российский политик и болельщик «Динамо» Сергей Степашин кратко высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

С «Зенитом» поборемся.

«Динамо» после победы над «Ахматом» сравнялось с «Зенитом» по очкам, но у петербуржцев есть матч в запасе.