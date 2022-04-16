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Степашин: «С „Зенитом“ поборемся»

16 апреля 2022, 09:31

Российский политик и болельщик «Динамо» Сергей Степашин кратко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

С «Зенитом» поборемся.

«Динамо» после победы над «Ахматом» сравнялось с «Зенитом» по очкам, но у петербуржцев есть матч в запасе.

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Все комментарии
minai
minai
16 апреля в 12:03
Ну, в чём дело? Забашляйте на сегодня Урал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 11:14
Уже бессмысленно бежать,
Еще бессмысленней бороться,
И ничего не остается,
Как ничего уже не ждать.

Остановиться и забыть,
И шанс один из миллиона
Чем ожиданиями жить
В надежде краха Чемпиона
lotsman
lotsman
16 апреля в 10:50
С Зенитом вы уже отборолись, в 13 и 18 турах, 5 - 2 в пользу Зенита. Вам надо теперь бороться с ЦСКА, Локомотивом и с Сочи. Да и с Уралом и Крыльями надо держать ухо востро. Зениту тоже надо не расслабляться. Тоже трудные игры и с Локомотивом, и с Краснодаром, да и Спартак может настроиться на победу. Но сначала надо выиграть сегодняшнюю игру, чтобы сохранить расстояние между нами, а то как то неловко, когда соперник идёт ноздря в ноздрю. Так что, поборемся, но каждый на своей лыжне.)
leonid_spb58
leonid_spb58
16 апреля в 10:40
Степашин -то борец известный....
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
16 апреля в 10:09
...делают из Динамо английский Лестер, но у нас чудеса очень редки !!!
Cat01
Cat01
16 апреля в 10:00
Появилась маленькая надежда
tuurqvur8jmk
tuurqvur8jmk
16 апреля в 09:58
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 апреля в 09:56
    Боюсь ничего не получится
    SHMEL258
    SHMEL258
    16 апреля в 09:56
    Тяжело будет Степашину бороться с Миллером и Дюковым.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    16 апреля в 09:52
    Главное, что бы не получилось как у ЦСКА, только сказали, что обгонят Зенит, так сразу очки терять стали с аутсайдерами.
    stanichnik
    stanichnik
    16 апреля в 09:51, ред.
    Бороться с Питерскими надо было в тринадцатом и восемнидцатом турах, а сейчас остается только надеяться на их осечки и самим не оступаться.
    shlomo
    shlomo
    16 апреля в 09:35
    Ну побороться то можно, а вот что получится...будем посмотреть
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