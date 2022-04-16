Карапузов: «Надеюсь, „Динамо“ станет чемпионом»

Полузащитник «Ахмата» , являющийся воспитанником «Динамо», высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

Волнительный матч, невероятно важный для меня. К сожалению, проиграли. Попробуем набрать очки в следующем матче. Пропустили из-за наших ошибок. Первый гол из аута. Это ошибки, которые не вытекали из хода игры. Мы могли взять очки. Талалаев эмоциональный и после побед, и после поражений. Сегодня не было исключения.

Рад был вернуться на стадион «Динамо», здесь приятно играть. Вышел с позитивным настроем, хотел победить. К сожалению, не получилось. «Динамо» желаю удачи, с бывшими партнёрами пообщались и разошлись. Конечно, слежу за «Динамо», смотрю каждый матч. У меня много друзей в команде. Переживаю за них. Надеюсь, они станут чемпионами.