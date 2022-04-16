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Карапузов: «Надеюсь, „Динамо“ станет чемпионом»

16 апреля 2022, 08:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов, являющийся воспитанником «Динамо», высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Волнительный матч, невероятно важный для меня. К сожалению, проиграли. Попробуем набрать очки в следующем матче. Пропустили из-за наших ошибок. Первый гол из аута. Это ошибки, которые не вытекали из хода игры. Мы могли взять очки. Талалаев эмоциональный и после побед, и после поражений. Сегодня не было исключения.

Рад был вернуться на стадион «Динамо», здесь приятно играть. Вышел с позитивным настроем, хотел победить. К сожалению, не получилось. «Динамо» желаю удачи, с бывшими партнёрами пообщались и разошлись. Конечно, слежу за «Динамо», смотрю каждый матч. У меня много друзей в команде. Переживаю за них. Надеюсь, они станут чемпионами.

Ранее данный вопрос прокомментировал бывший тренер московской команды Анатолий Бышовец.

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Все комментарии
shur
shur
16 апреля в 10:07
...ну что сказать, карапуз ещё , прогнозами заниматься , без году в футболе, а туда же!
drive45
drive45
16 апреля в 09:41, ред.
Основная борьба впереди, игры с ЦСКА, Локомотивом и Сочи расставят все на свои места. Интрига и шансы есть всегда, но побеждает сильнейший.
lotsman
lotsman
16 апреля в 09:40
Надеяться всегда надо. Я, например, тоже надеюсь, что выиграет Зенит . У Динамо впереди ещё игры с ЦСКА и Локомотивом, у Зенита с Локомотивом и Спартаком. Да и игра с Краснодаром будет сложной для Зенита. А для Динамо Сочи могут неприятность сделать. Так что, шансы на концовку чемпионата, равны. Единственное, что если Зенит сегодня выигрывает, то у нас будет отрыв в три очка. В общем, будем надеяться, а там время покажет.
Gahi
Gahi
16 апреля в 09:22
Нужно продолжать играть и побеждать в каждом туре, а уже в конце посмотреть кто окажется достойным выиграть трофей этого сезона 🏆. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 08:59
Надежда - это хорошо.
nte9wk2u4mck
nte9wk2u4mck
16 апреля в 08:55
Не сбудется мечта карапуза
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