Шварц: «Считаю, что наша победа абсолютно заслуженная»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Ахматом» в РПЛ (2:0).

Я очень рад, что сегодня мы победили. В первом тайме мы владели игрой, однако нам не хватало последнего паса, чтобы реализовать свои моменты. Во второй половине встречи мы сыграли немного спокойнее, удалось забить дважды, однако мы освобождали свободные зоны для соперника.

Что не менее важно, третью игру подряд мы не пропускаем голы и реализуем свои моменты. Сегодня на матче праздновали 99-летие нашего клуба, и было важно победой порадовать всех пришедших на стадион болельщиков. Считаю, что наша победа абсолютно заслуженная.