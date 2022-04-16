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Шварц: «Считаю, что наша победа абсолютно заслуженная»

16 апреля 2022, 08:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом» в РПЛ (2:0).

Я очень рад, что сегодня мы победили. В первом тайме мы владели игрой, однако нам не хватало последнего паса, чтобы реализовать свои моменты. Во второй половине встречи мы сыграли немного спокойнее, удалось забить дважды, однако мы освобождали свободные зоны для соперника.

Что не менее важно, третью игру подряд мы не пропускаем голы и реализуем свои моменты. Сегодня на матче праздновали 99-летие нашего клуба, и было важно победой порадовать всех пришедших на стадион болельщиков. Считаю, что наша победа абсолютно заслуженная.

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Все комментарии
minai
minai
16 апреля в 12:49
Никто и не оспаривает.
ОПС
ОПС
16 апреля в 10:52
Все правильно.
альсато
альсато
16 апреля в 10:18
ПОБЕДИТЕЛЕЙ-не судят!)))
Caniggia
Caniggia
16 апреля в 09:28
Сандро Шварц - один из немногих адекватных немцев, который не 81ул на родину под давлением немецкой федерации. Молодец, уважуха и команду делает серьёзную. Болеем за Динамо в борьбе за чемпионство!
Loko57
Loko57
16 апреля в 09:04
Конечно заслуженно, с первых минут было понятно что динамо забьет! Оборона Ахмата конечно старалась, но натиск Динамо явно был мощнее.
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 08:45
Да по игре согласен.
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