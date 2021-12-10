«Динамо» и «Зенит» сразятся за лидерство, а «Спартак» должен сыграть за Виторию в Сочи. РПЛ перед зимней спячкой

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вчера, 21:20

Последняя гастроль российского футбола в 2021 году.

«Крылья Советов» — «Рубин»

1. «Рубин» стартовал в РПЛ -2021/22 с трех побед, а «Крылья Советов» — с трех поражений. В четвертом туре серии обоих клубов завершились ничьей 1:1 в очном матче, но «Рубин» по-прежнему был на 9 очков впереди. Перед второй встречей в сезоне самарцы опережают казанцев на 2 балла.

2. «Крылья Советов» не пропускали от «Рубина» в трех последних очных встречах в Самаре, домашняя беспроигрышная серия самарцев в рамках этого противостояния насчитывает четыре матча.

3. Леонид Слуцкий и сам тренировал «Крылья Советов» (2007-2009), и много раз встречался с волжанами в качестве тренера других команд («Москвы», ЦСКА и «Рубина»). Леонид Викторович одержал 16 побед в 21 матче против «крылышек». Роскошная статистика. Правда, у руля «Рубина» побед пока нет — поражение и ничья.

ЦСКА — «Арсенал»

1. Странные вещи творятся вокруг матча ЦСКА и «Арсенала»: якобы игру отменят и перенесут на весну. В качестве причины сначала назывались погодные условия, а потом — позиция правоохранительных органов, у которых есть претензии к стадиону ЦСКА по части соответствия нормам безопасности. Дело ясное, что дело темное. В пятницу вечером тульская команда выехала в Москву, официальной информации о судьбе матча по-прежнему нет.

2. ЦСКА сумел выиграть у «Арсенала» только в одном из четырех последних очных матчей в в рамках РПЛ (2 поражения и ничья). Встреча первого круга в Туле завершилась со счетом 2:2.

3. «Оружейники» могут завершить год серией из трех побед подряд, если обыграют ЦСКА . До этого команда Миодрага Божовича расправилась с «Локомотивом» (3:1) и «Химками» (2:1).

«Ростов» — «Урал»

1. Встреча конкурентов в борьбе за выживание: «Урал» после неожиданной победы над «Локомотивом» в предыдущем туре ушел с последнего места и выбрался из зоны прямого вылета. «Ростов» занимает последнюю спасительную строчку над зоной стыковых матчей. Между командами два очка: «Ростов» — 18, «Урал» — 16.

2. У «Урала» худшая атака в РПЛ — всего лишь 8 забитых мячей, а вот «Ростов», несмотря на низкое место в турнирной таблице, входит в топ-3 по этому показателю с 29 голами.

3. Четыре последних матча между «Ростовом» и «Уралом» получились малорезультативными, в них забивалось не больше 2 голов, но идут по нарастающей — 0:0, 1:0, 0:1, 1:1.

«Динамо» — «Зенит»

1. Матч за лидерство в Премьер-Лиге! Если «Динамо» обыграет «Зенит» в последнем матче года, то уйдет на зимние каникулы на первом месте. Стоит постараться!

2. В первом круге «Зенит» разгромил «Динамо» на «Газпром-Арене» со счетом 4:1.

3. Бескомпромиссное противостояние: в последних 14 очных встречах «Динамо» и «Зенит» лишь однажды сыграли вничью. В остальных 13 матчах был победитель, счет по победам на этом отрезке в пользу «сине-бело-голубых» — 10:3.

«Ахмат» — «Химки»

1. Игорь Черевченко не выиграл ни одного матча после возвращения на тренерский мостик «Химок»: две ничьи и поражение. По итогам предыдущего тура «красно-черные» опустились на последнее место в турнирной таблице.

2. «Ахмат» выиграл три последних домашних матча в РПЛ : у «Урала» (1:0), у «Нижнего Новгорода» (3:1) и у «Ростова» (2:0).

3. «Химки», в свою очередь, не выигрывают в гостях на протяжении четырех месяцев и семи матчей. Единственную выездную победу в этому сезоне подмосковная команда одержала над «Краснодаром» (1:0) во 2-м туре РПЛ .

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

1. Сразу четыре футболиста «Краснодара» пропустят матч против «Нижнего Новгорода» из-за дисквалификаций: Гжегож Крыховяк, Кристиан Рамирес, Тонни Вильена и Александр Черников. Из-за травм недоступны Джон Кордоба, Вандерсон и Юрий Газинский, участие в матче Реми Кабелла под вопросом.

2. В первом круге чемпионата «Краснодар» легко выиграл у «Нижнего Новгорода» со счетом 4:1.

3. «Нижний Новгород» проиграл три последних выездных матча в Премьер-Лиге с общим счетом 2:10.

«Локомотив» — «Уфа»

1. «Локомотив» в удручающем состоянии: «железнодорожники» проиграли пять матчей подряд во всех турнирах. В 11 встречах под руководством Маркуса Гисдоля москвичи одержали всего лишь 2 победы.

2. 13 последних матчей между этими командами получились «низовыми» — не больше 2 забитых мячей. Беспроигрышная серия «Локомотива» насчитывает 8 встреч, в ее рамках «железнодорожники» ни разу не забивали больше одного мяча в ворота «Уфы».

3. Форвард «Уфы» Гамид Агаларов почти наверняка уйдет на зимний перерыв в статусе лучшего бомбардира Премьер-Лиги. На его счету 13 голов в 17 матчах. У занимающего вторую строчку в списке снайперов РПЛ Артема Дзюбы 10 голов.

«Сочи» — «Спартак»

1. «Сочи» примет «Спартак» в понедельник, хронологически это последняя игра 2021 года в Российской Премьер-Лиге.

2. Накануне матча с «Сочи» «Спартак» выиграл у «Легии» в Варшаве и занял первое место в группе Лиги Европы. Несмотря на этот успех, матч против «Сочи», скорее всего, станет для Руя Витории последним у руля «красно-белых». Клуб готовится заменить португальца на бывшего помощника Антонио Конте Паоло Ваноли.

3. «Спартак» не может обыграть «Сочи» на протяжении четырех встреч: три поражения и скандальная ничья 2:2. Прошлогодний матч на «Фиште» тоже запомнился конфликтом в подтрибунных помещениях, Доменико Тедеско был возмущен словами тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина про «нашу землю» и «наш Колизей».