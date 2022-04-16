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Захарян: «У нас есть шанс догнать „Зенит“. Нельзя его упускать»

16 апреля 2022, 09:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о чемпионской гонке в РПЛ после матча с «Ахматом» (2:0).

Тяжелая игра, главное — выиграли, три очка добавили в копилку, идем дальше. Наверное, не хватало последнего, ключевого паса, будем работать над этим компонентом. Упущенный момент? Я не знаю, может, надо в церковь сходить, свечку поставить. Но не повезло, вратарь хороший сейв сделал. тренер сказал, что у нас есть шанс догнать «Зенит». Нельзя его упускать, осталось пять матчей.

Ранее по данному вопросу высказался игрок «Ахмата» Владислав Карапузов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
16 апреля в 15:43
Догнать то Зенит можно, а вот выграть чемпионат - вопрос.
ОПС
ОПС
16 апреля в 13:28
Настрой есть и это хорошо. Надо выкладываться по полной.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 12:47
Совсем недавно и армейцы так же говорили. А в итоге что??? Ждем очного противостояния Динамо с ЦСКА, там многое может решиться.
ARMENIAN
ARMENIAN
16 апреля в 12:09
да если бы в матче с Краснодаром вам не подарили пенальти, вы бы и дальше отставали...
swed27
swed27
16 апреля в 10:37
Шанс есть всегда Все в ваших руках
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 10:07
Мне нравится настрой динамовцев. Только хотелось бы, чтобы сосредоточились на игре, а не на разговорах.
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 10:06
Слишком много разговоров о борьбе с Зенитом.
rw7p6cuegny3
rw7p6cuegny3
16 апреля в 09:56
Шансы надо реализовывать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 09:51
Попробуйте использовать шанс.
SHMEL
SHMEL
16 апреля в 09:35
Борьба за первое место реальная. Сейчас любой может выиграть и проиграть, невзирая на регалии. Делать прогнозы дело неблагодарное, всё увидим на финише.
lotsman
lotsman
16 апреля в 09:23
Итак на пятки наступаете. Зениту сегодня надо побеждать.
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