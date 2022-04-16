Захарян: «У нас есть шанс догнать „Зенит“. Нельзя его упускать»

Полузащитник «Динамо» высказался о чемпионской гонке в РПЛ после матча с «Ахматом» (2:0).

Тяжелая игра, главное — выиграли, три очка добавили в копилку, идем дальше. Наверное, не хватало последнего, ключевого паса, будем работать над этим компонентом. Упущенный момент? Я не знаю, может, надо в церковь сходить, свечку поставить. Но не повезло, вратарь хороший сейв сделал. тренер сказал, что у нас есть шанс догнать «Зенит». Нельзя его упускать, осталось пять матчей.