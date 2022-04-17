Терри: «Я бы всегда выпускал сильнейший состав, чтобы побеждать»

Бывший защитник «Челси» прокомментировал матч 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3).

Вот поэтому и не следует оставлять лучших футболистов в запасе и устраивать ротацию. Надо выпускать сильнейший состав!

Дело в том, что футболисты, которые отдыхают в день игры, все равно тренируются на следующие сутки. Это странно. Можно выпустить их, а на следующий день ограничиться восстановительным занятием или предоставить им выходной. Я бы всегда выпускал сильнейший состав, чтобы побеждать. Установите счет 3:0 и произведите замены – или просто дайте им выходной на следующий день.