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Терри: «Я бы всегда выпускал сильнейший состав, чтобы побеждать»

17 апреля 2022, 18:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал матч 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3).

Вот поэтому и не следует оставлять лучших футболистов в запасе и устраивать ротацию. Надо выпускать сильнейший состав!

Дело в том, что футболисты, которые отдыхают в день игры, все равно тренируются на следующие сутки. Это странно. Можно выпустить их, а на следующий день ограничиться восстановительным занятием или предоставить им выходной. Я бы всегда выпускал сильнейший состав, чтобы побеждать. Установите счет 3:0 и произведите замены – или просто дайте им выходной на следующий день.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:25
Ну, Терри бы самому сначала тренером стать, а потом давать советы такого уровня. Потому что пока за плечами только работа помощником в АВ, пусть и весьма успешная
То есть Тери утверждает , что нагрузка на тренировке игроков ротации идентична нагрузке в матче такого уровня как МС-Атлетико / МС - Ливер... и типа всю эту систему ротации изобрели трусы?)
Гвардиола сам решает кто готов к матчу, а кого нужно поберечь. Если просто гонять всех лучших, то сил не останется. Игрокам ротации можно было лучше сыграть.
Gahi
Gahi
17 апреля в 18:50
Остаётся ждать когда тренера начнут думать так как Терри.
Elliada
Elliada
17 апреля в 18:49
Гвардиола это знает. Однако, для него в приоритете АПЛ и ЛЧ. И поберег некоторых футболистов, чтобы они не получили травмы.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 18:19
Полностью согласен.
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