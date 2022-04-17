Иан Райт: «Без Роналду МЮ и близко не было бы к текущему месту в таблице»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт прокомментировал роль нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Если бы в МЮ не было Роналду, то их и близко не было бы к текущей позиции в турнирной таблице. Ему за это и платят. Он великолепен. Мы говорим о «Норвиче» с низов таблицы, который дважды смог забить «Манчестер Юнайтед». И они боролись. Если и с «Ливерпулем» «Юнайтед» будет так играть, то их просто разгромят.
Ранее Роналду отметился уникальным достижением.
Поражаюсь таким высказываниям. Стоит забить худшей команде АПЛ и его возносят. А где он был в матчах с МС, Ливерпулем, Лестером, Челси и т. д.?
Поражаюсь таким высказываниям. Стоит забить худшей команде АПЛ и его возносят. А где он был в матчах с МС, Ливерпулем, Лестером, Челси и т. д.?