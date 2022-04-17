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Иан Райт: «Без Роналду МЮ и близко не было бы к текущему месту в таблице»

17 апреля 2022, 18:06

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт прокомментировал роль нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Если бы в МЮ не было Роналду, то их и близко не было бы к текущей позиции в турнирной таблице. Ему за это и платят. Он великолепен. Мы говорим о «Норвиче» с низов таблицы, который дважды смог забить «Манчестер Юнайтед». И они боролись. Если и с «Ливерпулем» «Юнайтед» будет так играть, то их просто разгромят.

Ранее Роналду отметился уникальным достижением.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
17 апреля в 18:27
Это шутка? Без Роналду МЮ в прошлом сезоне занял 2-е место, в позапрошлом - 3-е место. А сейчас 5-е место и то не факт, что смогут остаться на этом месте. Впереди Ливурпуль, Арсенал и Челси.

Поражаюсь таким высказываниям. Стоит забить худшей команде АПЛ и его возносят. А где он был в матчах с МС, Ливерпулем, Лестером, Челси и т. д.?
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 18:08
Ну ну!
shlomo
shlomo
17 апреля в 18:07
Ну Рон то игру не портит... там защита проходной двор
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