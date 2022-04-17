ПСВ в 10-й раз завоевал Кубок Нидерландов

Сегодня, 17 апреля, ПСВ обыграл «Аякс» со счётом 2:1 на стадионе «Де Куйп» в рамках финала Кубка Нидерландов.
Победа ПСВ в Кубке стала 10-й для команды в этом турнире. У «Аякса» 20 побед в Кубке.
Сегодня, 17 апреля, ПСВ обыграл «Аякс» со счётом 2:1 на стадионе «Де Куйп» в рамках финала Кубка Нидерландов.
Победа ПСВ в Кубке стала 10-й для команды в этом турнире. У «Аякса» 20 побед в Кубке.
дело в том как только 1,5 месяца назад начались активно слухи что руководство МЮ связалось с тен Хагом, моментально у Аякса начались проблемы, сначала вылетели от Бенфики, потом начали регулярно пропускать в чемпионате, хотя до этого почти за больше половины сезона пропустили 4-5 мячей, сегодня вот кубок слит... Аякс и тен Хаг уже мысленно не друг с другом к сожалению, наверное здесь есть некая вина МЮ которые слишком рано вмешались
дело в том как только 1,5 месяца назад начались активно слухи что руководство МЮ связалось с тен Хагом, моментально у Аякса начались проблемы, сначала вылетели от Бенфики, потом начали регулярно пропускать в чемпионате, хотя до этого почти за больше половины сезона пропустили 4-5 мячей, сегодня вот кубок слит... Аякс и тен Хаг уже мысленно не друг с другом к сожалению, наверное здесь есть некая вина МЮ которые слишком рано вмешались
ПСВ с победой!!!
ПСВ с победой!!!