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ПСВ в 10-й раз завоевал Кубок Нидерландов

17 апреля 2022, 21:04
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)2 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Сегодня, 17 апреля, ПСВ обыграл «Аякс» со счётом 2:1 на стадионе «Де Куйп» в рамках финала Кубка Нидерландов.

Победа ПСВ в Кубке стала 10-й для команды в этом турнире. У «Аякса» 20 побед в Кубке.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
18 апреля в 04:50
С победой можно и поздравить.
протон
протон
18 апреля в 01:15
Тен Хаг "некубковый" тренер, очередной раз доказывает)

дело в том как только 1,5 месяца назад начались активно слухи что руководство МЮ связалось с тен Хагом, моментально у Аякса начались проблемы, сначала вылетели от Бенфики, потом начали регулярно пропускать в чемпионате, хотя до этого почти за больше половины сезона пропустили 4-5 мячей, сегодня вот кубок слит... Аякс и тен Хаг уже мысленно не друг с другом к сожалению, наверное здесь есть некая вина МЮ которые слишком рано вмешались
A.S.A
A.S.A
17 апреля в 22:04
Видимо тен Хаг уже всеми мыслями на Олд Траффорде
ПСВ с победой!!!
shlomo
shlomo
17 апреля в 21:37
Молодца... что тут еще скажешь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 21:19
Какие круглые цифры у всех...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 21:05
С победой и очередным трофеем ПСВ!
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