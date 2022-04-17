«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

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17 апреля 2022, 18:31

В матче 25-го тура чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью с «Локомотивом» — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Тимофей Маргасов (11') и Родригао (43'). За гостей дубль оформил Вильсон Изидор (36' и 49').

На 60-й минуте с поля были удалены Родригао («Сочи») и Ян Кухта («Локомотив») после потасовки команд.

В турнирной таблице «Сочи» идет на 4-м месте (43 очка), «Локо» — на 6-й позиции (38).

Ранее в этом же туре «Крылья Советов» обыграли «Краснодар».