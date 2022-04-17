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«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

17 апреля 2022, 18:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче 25-го тура чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью с «Локомотивом» — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Тимофей Маргасов (11') и Родригао (43'). За гостей дубль оформил Вильсон Изидор (36' и 49').

На 60-й минуте с поля были удалены Родригао («Сочи») и Ян Кухта («Локомотив») после потасовки команд.

В турнирной таблице «Сочи» идет на 4-м месте (43 очка), «Локо» — на 6-й позиции (38).

Ранее в этом же туре «Крылья Советов» обыграли «Краснодар».

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Все комментарии
протон
протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 апреля в 01:03
Смотреть матчи Локомотива в этом сезоне невозможно без спиртного
Клевая игра. Концовка вообще угарная. Федотов сегодня проставиться обязан. Дркушичу. За спасение. После удалений игра раскрылась. И те и другие без центра поля играли. Наверное зря Федотов Барсова в аренду отдал. Он получше Мелкадзе будет))
амурец
амурец
18 апреля в 00:15
Матч хороший, хотелось победы Локо
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Союзник противников (раскрыть)
17 апреля в 23:01, ред.
Ты забыл упомянуть, что у нас уже были спартак, Локомотив и Сочи( в кубке), Рубин, Нижний...А аутсайдеры сейчас злые, кого хочешь могут обыграть ради спасения...
scikuni
scikuni
17 апреля в 22:41
сучи хоть и фарм, но такой же региональный в играх с москвой, почти такая же картина с пенками как и для Динамо в краснодаре, одним явную не дают, а другим без видео
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 апреля в 21:24
Итог газификации всей страны.
Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 21:23
ВСе клубы -конкуренты усердно спасают бездарное руководство,тренерский состав и безалаберную команду-ЦСКА,умудрившихся проsрать три самых лёгких(на бумаге) матча,после сборов сборных-подзаборных.А впереди "Динамо","Сочи","Краснодар","Ахмат" и "Ростов".Поскольку везение и благосклонность судейского корпуса закончились,то вопрос :На каком месте закончит сезон ЦСКА???
5Uralmash
5Uralmash
17 апреля в 21:10
Кухта клоун
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 апреля в 20:09
Результатом удовлетворён.
Gahi
Gahi
17 апреля в 19:58
Хороший матч отыграли команды, до последней минуты борьба шла чтобы добиться победы. Но в благодарность за такую игру, команды разошлись ничейным результатом.
112910415
112910415
17 апреля в 19:50
это был отличный футбол !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 19:43
Совсем ушёл футбол из Москвы....)))
Под конец первенства...
Локо - 3 игры - 1 победа..
ЦСКА - 3 игры - 0 побед...
Спартак - 5 игр - 1 победа...
Динамо - 6 игр - 5 пенальти и и автогол...)))
Гор Тищенко
Гор Тищенко
17 апреля в 19:22
Жив российский футбол а вы все это Классико ждёте.вот где эмоции.наши братушки.вот где нерв✌️!!
lotsman
lotsman
17 апреля в 19:17
Хорошая игра была, зрелищная.
Garrincha58
Garrincha58
17 апреля в 18:54
футбольный кино триллер!
stanichnik
stanichnik
17 апреля в 18:42
Ничья в пользу ЦСКА
Elliada
Elliada
17 апреля в 18:40
А что РПЛ показывают? Вроде фильмы показывают?
drug01
drug01
17 апреля в 18:35
Игра просто огонь...
ZeroRiot
ZeroRiot
17 апреля в 18:35
Да, Заур это вам не Лось.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 18:35
Давно ничего подобного в нашем чемпионате не видел. Матч просто огонь, матч на разрыв. Обе команды играли на победу . Инициатива переходила то к одним , то к другим. Отдать предпочтение кому то , было просто невозможно. Это был прекрасный , захватывающий матч.
Респект обеим командам.
Cat01
Cat01
17 апреля в 18:35
Боевая ничья
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