«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 25-го тура чемпионата России «Сочи» дома сыграл вничью с «Локомотивом» — 2:2.
Голами в составе хозяев отметились Тимофей Маргасов (11') и Родригао (43'). За гостей дубль оформил Вильсон Изидор (36' и 49').
На 60-й минуте с поля были удалены Родригао («Сочи») и Ян Кухта («Локомотив») после потасовки команд.
В турнирной таблице «Сочи» идет на 4-м месте (43 очка), «Локо» — на 6-й позиции (38).
Ранее в этом же туре «Крылья Советов» обыграли «Краснодар».
Клевая игра. Концовка вообще угарная. Федотов сегодня проставиться обязан. Дркушичу. За спасение. После удалений игра раскрылась. И те и другие без центра поля играли. Наверное зря Федотов Барсова в аренду отдал. Он получше Мелкадзе будет))
Клевая игра. Концовка вообще угарная. Федотов сегодня проставиться обязан. Дркушичу. За спасение. После удалений игра раскрылась. И те и другие без центра поля играли. Наверное зря Федотов Барсова в аренду отдал. Он получше Мелкадзе будет))
Под конец первенства...
Локо - 3 игры - 1 победа..
ЦСКА - 3 игры - 0 побед...
Спартак - 5 игр - 1 победа...
Динамо - 6 игр - 5 пенальти и и автогол...)))
Под конец первенства...
Локо - 3 игры - 1 победа..
ЦСКА - 3 игры - 0 побед...
Спартак - 5 игр - 1 победа...
Динамо - 6 игр - 5 пенальти и и автогол...)))
Респект обеим командам.
Респект обеим командам.