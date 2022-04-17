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«Челси» одолел «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии

17 апреля 2022, 20:24
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» в полуфинальном матче Кубка Англии (2:0).

Голами отметились Рубен Лофтус-Чик на 65-й минуте и Мэйсон Маунт на 76-й минуте.

Финальная игра должна состояться 14 мая на «Уэмбли».

В параллельной игре «Ливерпуль» выбил «Манчестер Сити».

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
18 апреля в 14:26
требую серию пенальти и Кепу в воротах )))
112910415
112910415
18 апреля в 04:33
в этот раз ничьей не будет
ОПС
ОПС
18 апреля в 03:50
Смогли все таки.
Bensurr
Bensurr
17 апреля в 22:10
Челси шас не до футбола Ливерпуль опять выйграет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ David Young (раскрыть)
17 апреля в 20:59
Будет очень интересно: "Челси" более мотивирован, думаю, будет сложно для Ливерпуля. Возможно будет дополнительное время. Нет фаворита.
Romeo 777
Romeo 777
17 апреля в 20:47
Хорошо сыграли!
Ждём финала против Ливерпуля🔥
Четвёртая игра в сезоне нас ждёт с ливерпульцами, в тех трёх в которых сыграли была во всех упорная борьба и ничейные результаты.
Akatsuki72
Akatsuki72
17 апреля в 20:38
В финале нужно играть лучше, но пока довольствуемся результатом.
azkan
azkan
17 апреля в 20:37
Очень надеюсь, что Ливерпуль и в свой юбилейный год (10 лет без победы в КА) продолжит традицию и останется только финалистом.
azkan
azkan ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 20:34
Победа конечно! Бог любит троицу))
azkan
azkan
17 апреля в 20:33
С победой Челси и выходом в финал Кубка Англии!
В первом тайме обе играли на эконом режиме и скучно.
Во втором удача была на стороне сильнейшего. Рад за Вернера, Маунта и особенно Лофтуса! И Аспи наш кэп во время отобрал мяч. А Лукаку включил Вернера и давно))
Еще раз с выходом в финал синих! Финал будет огненным! Нужно брать реванш у Ливерпуля за финал Кубка Лиги!
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
17 апреля в 20:33
Так точно.
Elliada
Elliada
17 апреля в 20:33
Повторение финала. Челси должен взять реванш у Ливерпуля за Кубок английской лиги.

Челси выходит в третий раз подряд в финал Кубка Англии. Два финала проиграны, что будет сейчас?
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 20:31
Тягучая игра, но Победа ✌️ ! Удачи тебе Челси !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 апреля в 20:31
Челси-Ливерпуль.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
17 апреля в 20:29
Ну да, теперь финал.
Carl Lewis
Carl Lewis
17 апреля в 20:26
Вот и хорошо!
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