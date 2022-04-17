«Челси» одолел «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» в полуфинальном матче Кубка Англии (2:0).
Голами отметились Рубен Лофтус-Чик на 65-й минуте и Мэйсон Маунт на 76-й минуте.
Финальная игра должна состояться 14 мая на «Уэмбли».
В параллельной игре «Ливерпуль» выбил «Манчестер Сити».
Ждём финала против Ливерпуля🔥
Четвёртая игра в сезоне нас ждёт с ливерпульцами, в тех трёх в которых сыграли была во всех упорная борьба и ничейные результаты.
Ждём финала против Ливерпуля🔥
Четвёртая игра в сезоне нас ждёт с ливерпульцами, в тех трёх в которых сыграли была во всех упорная борьба и ничейные результаты.
В первом тайме обе играли на эконом режиме и скучно.
Во втором удача была на стороне сильнейшего. Рад за Вернера, Маунта и особенно Лофтуса! И Аспи наш кэп во время отобрал мяч. А Лукаку включил Вернера и давно))
Еще раз с выходом в финал синих! Финал будет огненным! Нужно брать реванш у Ливерпуля за финал Кубка Лиги!
В первом тайме обе играли на эконом режиме и скучно.
Во втором удача была на стороне сильнейшего. Рад за Вернера, Маунта и особенно Лофтуса! И Аспи наш кэп во время отобрал мяч. А Лукаку включил Вернера и давно))
Еще раз с выходом в финал синих! Финал будет огненным! Нужно брать реванш у Ливерпуля за финал Кубка Лиги!
Челси выходит в третий раз подряд в финал Кубка Англии. Два финала проиграны, что будет сейчас?
Челси выходит в третий раз подряд в финал Кубка Англии. Два финала проиграны, что будет сейчас?