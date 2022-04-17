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17 апреля 2022, 19:19

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» вырвал победу над «Эспаньолом» — 2:1.

Дублем в составе мадридцев отметился полузащитник Янник Карраско (52' и 90+8'). За каталонцев забил форвард Рауль Де Томас (74').

В турнирной таблице «Атлетико» идет на 4-м месте (60 очков), «Эспаньол» — на 11-й строчке (39).