В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» вырвал победу над «Эспаньолом» — 2:1.
Дублем в составе мадридцев отметился полузащитник Янник Карраско (52' и 90+8'). За каталонцев забил форвард Рауль Де Томас (74').
В турнирной таблице «Атлетико» идет на 4-м месте (60 очков), «Эспаньол» — на 11-й строчке (39).
p.s. Кто может объяснить доходчиво, в чём отличие между рукой Кондогбии и рукой Де Томаса, и почему в первом случае судья показал карточку (не включая вар), а во втором не показал?
p.s. Кто может объяснить доходчиво, в чём отличие между рукой Кондогбии и рукой Де Томаса, и почему в первом случае судья показал карточку (не включая вар), а во втором не показал?
Браво Атлетико Мадрид!
Браво Атлетико Мадрид!