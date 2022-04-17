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«Атлетико» вырвал победу над «Эспаньолом»

17 апреля 2022, 19:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» вырвал победу над «Эспаньолом» — 2:1.

Дублем в составе мадридцев отметился полузащитник Янник Карраско (52' и 90+8'). За каталонцев забил форвард Рауль Де Томас (74').

В турнирной таблице «Атлетико» идет на 4-м месте (60 очков), «Эспаньол» — на 11-й строчке (39).

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:21
Победа с привкусом ничьи. Брака было море, снова удаление (пускай и бредовое), но 3 очка есть 3 очка, Карраско в соло затащил.
p.s. Кто может объяснить доходчиво, в чём отличие между рукой Кондогбии и рукой Де Томаса, и почему в первом случае судья показал карточку (не включая вар), а во втором не показал?
1 984
1 984
17 апреля в 19:35
Атлетико с победой.
Colchoneros
Colchoneros
17 апреля в 19:34
Вот никак без валидола!
Браво Атлетико Мадрид!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 19:28
Повезло матрасникам.
shlomo
shlomo
17 апреля в 19:23
Молодцы что играли од конца
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