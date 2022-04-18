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Мирзоян назвал лучшего футболиста в истории «Спартака»

18 апреля 2022, 09:55

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян назвал лучшего игрока в истории «красно-белых».

Лучшим игроком в истории «Спартака» должен быть полузащитник Игорь Нетто. У него достаточно много заслуг, он как капитан команды себя хорошо проявил, был олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, также капитаном сборной. Он выиграл множество чемпионских титулов в составе «красно-белых». С кем я общался, все говорили, что он был лучшим полузащитником в «Спартаке».

Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966 год.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
18 апреля в 16:18
На моей памяти лучший-это Цымбаларь. Жалко травмы помешали раскрыться полностью. Очень умный игрок. А из тех, кто много играл Титов.
minai
minai
18 апреля в 16:09
Прошу прощения, в Киеве 0:2, в Москве 1:0.
альсато
альсато
18 апреля в 12:23
Во ВСЕ времена в Спартаке были ЛИЧНОСТИ!....(за сегодняшнее время...говорить не хочется.....)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 апреля в 11:36
На моей памяти лучший - это Тихонов. Помню Спартак с 95 года по сегодняшний день.
minai
minai
18 апреля в 11:11, ред.
Возможно И.Нетто был лучшим, но это было не моё время. А вот когда я был школьником, запомнил великолепный состав Спартака 1979 г. К.Бесков набрал команду из никому не известных парней: Ринат Дасаев, Александр Мирзоян, Олег Романцев, Виктор Самохин, Александр Сорокин, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Сергей Шавло, Эдгар Гесс, Сергей Родионов, Георгий Ярцев - рвали всех на молекулы. В чемпионский 79 г. Д Киев - Спартак 2 : 4 в Киеве, и т.д. В противостоянии с киевлянами Спартак был явно лучше и ярче.
Вот это был футбол, господа!
25процентный клоун
25процентный клоун
18 апреля в 10:43
Черенков Федор
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 10:39
Раньше были игроки такие как Нетто, а теперь дельфины.
Эволюция пошла не в ту сторону.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 10:32
Полностью согласен с Мирзояном.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 апреля в 10:19
А на сегодня лучший Кутепов без вариантов. ЗМС вне конкуренции. Красив и статен
fnya8dv8ujfw
fnya8dv8ujfw
18 апреля в 10:14
Один из лучших будет точнее
sv_1969
sv_1969
18 апреля в 10:08
Мнений будет много
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 10:03
Теперь уже сложно сравнивать.
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