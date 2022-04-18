Мирзоян назвал лучшего футболиста в истории «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян назвал лучшего игрока в истории «красно-белых».

Лучшим игроком в истории «Спартака» должен быть полузащитник Игорь Нетто. У него достаточно много заслуг, он как капитан команды себя хорошо проявил, был олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, также капитаном сборной. Он выиграл множество чемпионских титулов в составе «красно-белых». С кем я общался, все говорили, что он был лучшим полузащитником в «Спартаке».