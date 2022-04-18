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Изидор: «Главная цель — помочь „Локомотиву“ выиграть»

18 апреля 2022, 12:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (2:2).

Это была тяжёлая игра для нас. «Сочи» рано забил гол. Мы старались играть в нашу игру, но в начале нам это не удавалось. На поле было очень жарко. В первом тайме на нашем игроке сфолили, был поставлен пенальти. И я очень рад, что мне удалось его реализовать. На второй тайм мы вышли намного более сконцентрированными, нам удалось сравнять счёт, 2:2. К концу матча мы ещё больше взвинтили обороты, больше доминировали. И вы помните этот момент, который возник на последней минуте. Если бы мы его использовали, мы могли бы выиграть эту встречу.

Мы не бросались, больше ждали соперника, реагировали на их действия. При возможности сыграть сразу вперёд — на меня, на Кухту или на Керка — игроки не колебались и сразу играли в атаку. Во втором тайме у нас пошла прямая, более вертикальная игра.

На каждый матч мои цели остаются неизменными. Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удаётся отдать голевую передачу, это не так важно. Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру. В матче с «Сочи» мне удалось превзойти этот показатель и забить дважды.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 апреля в 13:45
У Локомотива главная цель теперь - продажа игроков, о победах в турнирах речи теперь нет.
drug01
drug01
18 апреля в 12:40
Спасибо за игру
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 12:32
Забил и молодец
beefs
beefs
18 апреля в 12:30
он видит игру так, другие по-другому, это нормально...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 12:30
Это главная цель...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 12:30
Изи молодец.
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