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Ляказетт и Эль-Нени покинут «Арсенал» летом

19 апреля 2022, 10:03

«Арсенал» не будет продлевать контракты с нападающим Александром Ляказеттом и полузащитником Мохамедом Эль-Нени.

По данным источника, оба футболиста покинут лондонский клуб этим летом на правах свободных агентов.

Напомним, что в зимнее трансферное окно интерес к Эль-Нени проявлял ЦСКА.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
19 апреля в 21:53
Того же Озила держали так долго, а он уже даже для турецкой лиги не достаточно хорош
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
19 апреля в 18:05
Я согласен с вами, я имел ввиду вообще ситуации с истекающими контрактами...ну не могу спихивать шлак....
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
19 апреля в 15:27
Это еще Ляка +/- контракт свой доиграл и не козлил.
Я понимаю почему его не продали, он в большинстве матчей сезона сыграл, если бы его продали, надо было искать замену. Нападающие сейчас стоят нереальных денег, отвалишь денег, а нападающий не заиграет...
Тут сохранили "синицу в руке".
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 14:16
Не оправдали надежд.
A.S.A
A.S.A
19 апреля в 14:12
Арсенал никогда не мог грамотно расставаться с игроками у которых остается год(и менее) по контракту....никогда не понимал этого....если вы знаете, что не горите желанием продливать контракт с конкретным игроком, так почему же не продать его хоть за какие-нибудь деньги!!!??? Лучше отдадим на халяву....
А что касается Ляки и Эль Нени...так один скорее всего вернется домой в Лион, а второй в Турцию, на него спрос был от Фенера
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 12:12
Может в ЦСКА перейдёт!
протон
протон
19 апреля в 12:00
Правильно делают. В этом лондонском бестрофейнике ничего не светит.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 11:33
Будут играть в клубах попроще.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 11:06
Не пойму клубы, которые бесплатно отпускают игроков. Обоих можно было продать год назад. На двоих - 29 лямов по данным маркета. Даже если за 15 их продать со скидкой 50%, тоже выручка же?
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 10:31
Значит так тому и быть
cygtxuckh7dp
cygtxuckh7dp
19 апреля в 10:16, ред.
На Шурика нормальный спрос должен быть
drug01
drug01
19 апреля в 10:05
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