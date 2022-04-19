Ляказетт и Эль-Нени покинут «Арсенал» летом

«Арсенал» не будет продлевать контракты с нападающим Александром Ляказеттом и полузащитником Мохамедом Эль-Нени.
По данным источника, оба футболиста покинут лондонский клуб этим летом на правах свободных агентов.
Напомним, что в зимнее трансферное окно интерес к Эль-Нени проявлял ЦСКА.
Я понимаю почему его не продали, он в большинстве матчей сезона сыграл, если бы его продали, надо было искать замену. Нападающие сейчас стоят нереальных денег, отвалишь денег, а нападающий не заиграет...
Тут сохранили "синицу в руке".
Я понимаю почему его не продали, он в большинстве матчей сезона сыграл, если бы его продали, надо было искать замену. Нападающие сейчас стоят нереальных денег, отвалишь денег, а нападающий не заиграет...
Тут сохранили "синицу в руке".
А что касается Ляки и Эль Нени...так один скорее всего вернется домой в Лион, а второй в Турцию, на него спрос был от Фенера
А что касается Ляки и Эль Нени...так один скорее всего вернется домой в Лион, а второй в Турцию, на него спрос был от Фенера