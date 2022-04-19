«Фиорентина» выкупит у «Арсенала» права на Торрейру

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19 апреля 2022, 09:12

Полузащитник , скорее всего, станет игроком «Фиорентины» на постоянной основе.

Сейчас уругваец выступает за «фиалок» на правах аренды из «Арсенала». Команда из Флоренции близка к тому, чтобы активировать опцию выкупа игрока за 15 млн евро.

Ожидается, что Торрейра подпишет с «Фиорентиной» контракт до 2026 года.