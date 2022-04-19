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«Фиорентина» выкупит у «Арсенала» права на Торрейру

19 апреля 2022, 09:12

Полузащитник Лукас Торрейра, скорее всего, станет игроком «Фиорентины» на постоянной основе.

Сейчас уругваец выступает за «фиалок» на правах аренды из «Арсенала». Команда из Флоренции близка к тому, чтобы активировать опцию выкупа игрока за 15 млн евро.

Ожидается, что Торрейра подпишет с «Фиорентиной» контракт до 2026 года.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 14:21
Если нужен, то пусть выкупают.
ОПС
ОПС
19 апреля в 12:04
Пусть так и будет.
протон
протон
19 апреля в 12:02
Как круто он играл в Сампдории, так продолжает круто играть в Фиорентине! Вообщем сериАл создан для него, жаль в Арсенале не получилось...
Торрейра и Гендузи принесут летом всего лишь 30 миллионов+ бесплатно уходит Эль Ненни, нужно в центр покупать Тиллеманса!
Покупали его вроде за 30-35, точно помню что в рассрочку... продают за 15, браво Кронке...
1 984
1 984
19 апреля в 10:23
Это правильно.
minai
minai
19 апреля в 10:14
Все хотят играть рядом с Сашей Кокориным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 10:07
Фиалки знают что делают!
shlomo
shlomo
19 апреля в 10:03
Думаю, знают что делают
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 09:29
Наверное это правильно
FruttyPups
FruttyPups ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
19 апреля в 09:16
исправили.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 апреля в 09:14
Выкупит, а не выкупил
tapjzq2bgw45
tapjzq2bgw45
19 апреля в 09:13
А Кокоша абсолютно неприкасаем
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