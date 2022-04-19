«Фиорентина» выкупит у «Арсенала» права на Торрейру

Полузащитник Лукас Торрейра, скорее всего, станет игроком «Фиорентины» на постоянной основе.
Сейчас уругваец выступает за «фиалок» на правах аренды из «Арсенала». Команда из Флоренции близка к тому, чтобы активировать опцию выкупа игрока за 15 млн евро.
Ожидается, что Торрейра подпишет с «Фиорентиной» контракт до 2026 года.
Торрейра и Гендузи принесут летом всего лишь 30 миллионов+ бесплатно уходит Эль Ненни, нужно в центр покупать Тиллеманса!
Покупали его вроде за 30-35, точно помню что в рассрочку... продают за 15, браво Кронке...
Торрейра и Гендузи принесут летом всего лишь 30 миллионов+ бесплатно уходит Эль Ненни, нужно в центр покупать Тиллеманса!
Покупали его вроде за 30-35, точно помню что в рассрочку... продают за 15, браво Кронке...