Бэйл хочет остаться в чемпионате Испании

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19 апреля 2022, 08:52

Нападающий покинет «Реал» после окончания нынешнего сезона.

Валлиец хочет продолжить выступления в Ла Лиге, поэтому рассматривает варианты с переходом в одну из команд чемпионата Испании.

Бэйл не исключает возможный переход в «Барселону» или «Атлетико».