Нападающий Гарет Бэйл покинет «Реал» после окончания нынешнего сезона.
Валлиец хочет продолжить выступления в Ла Лиге, поэтому рассматривает варианты с переходом в одну из команд чемпионата Испании.
Бэйл не исключает возможный переход в «Барселону» или «Атлетико».
По сведениям источника, 32-летнему футболисту и его семье нравится образ жизни в Испании, поэтому он готов присоединиться к другому клубу чемпионата Испании по гольфу на следующий сезон)
По сведениям источника, 32-летнему футболисту и его семье нравится образ жизни в Испании, поэтому он готов присоединиться к другому клубу чемпионата Испании по гольфу на следующий сезон)