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Бэйл хочет остаться в чемпионате Испании

19 апреля 2022, 08:52

Нападающий Гарет Бэйл покинет «Реал» после окончания нынешнего сезона.

Валлиец хочет продолжить выступления в Ла Лиге, поэтому рассматривает варианты с переходом в одну из команд чемпионата Испании.

Бэйл не исключает возможный переход в «Барселону» или «Атлетико».

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Все комментарии
протон
протон
19 апреля в 12:03
Вроде бы, и статистика неплоха, а вот нет ощущения , что Бэйл как - то запомнился в Реале кроме отдельных моментов...А прошло 9 лет, я даже и не думал, что он столько времени в Реале провел.
По сведениям источника, 32-летнему футболисту и его семье нравится образ жизни в Испании, поэтому он готов присоединиться к другому клубу чемпионата Испании по гольфу на следующий сезон)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 11:08
Прикипел к Испании!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 11:00
Бэйл хочет остаться в чемпионате Испании.... По гольфу?
Vladimir808
Vladimir808
19 апреля в 10:11
Барселоне вот точно не нужен.
Grabovsky
Grabovsky ответ УЕСКА (раскрыть)
19 апреля в 09:54
Думаю в Севилья может взять
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 09:54
Надо с Реалом ещё на пять лет контракт заключать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 09:36
Врядли кому нужна эта головная боль.
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 09:35
Доиграть лучше в Испании - это точно.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 09:29
Климат в Испании получше, чем в Англии.
1 984
1 984
19 апреля в 09:16
Это правильно. В Испании можно хорошо готовиться к играм за сборную Уэльса.
beefs
beefs
19 апреля в 09:12
так и до пенсии по-старости доиграет...
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 09:07
Не думаю, что он нужен Барселоне или Атлетико. Максимум возьмут в какой нибудь испанский середняк.
monah-10
monah-10
19 апреля в 09:05
Испанская земля не отпускает. Там что самые лучшие поля для гольфа?
shlomo
shlomo
19 апреля в 09:01
Не нужен он нигде...
lotsman
lotsman
19 апреля в 08:56
Пусть пытается, раз хочет.
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