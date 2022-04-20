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Борис Игнатьев: «„Енисей“ — команда обученная, грамотная»

20 апреля 2022, 18:32
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.

Конечно, это поражение «Рубина» было неожиданным. Но, посмотрев матч, я убедился, что «Енисей» — команда обученная, грамотная, команда со своим игровым почерком и стилем, психологически устойчивая. «Енисей» удерживал тот рисунок, который был изначально ему понятен и принят. Они не искали счастья в каких-то контратаках. Они играли как уважающая себя команда. Делали все возможное, чтобы «Рубин» даже не вышел на свой уровень.

Ранее по данному вопросу дал комментарий бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 00:15
И кто виноват что Рубин лишился основных игроков и кто должен понести за это ответственность? У Рубина и до отъезда легионеров была проблема с составом на протяжении всего сезона. Но в данный момент можно сказать что ЛВС снова приходится выстраивать новую команду, как это было после того как после 4 места команду покинули ключевые игроки основы. Так кого менять и на кого, что-бы выйти Рубину из кризиса в данный момент?
А не вина ли тренера, что команда по ходу сезона превращается в группу игроков?! Леня ведь играли с одним из клубов ФНЛ.
Сегодня на поле Премьр-лигу по игре представлял Енисей. а Рубин - это даже не ФНЛ...
когда речь заходит о Рубине, поневоле вспоминается Бердыев. Странное дело: у него любая группа игроков превращалась в команду, при том, в хорошую команду.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 18:44
Уровень Рубина сейчас ниже уровня Енисея.
1 984
1 984
20 апреля в 18:37
Сибиряков с победой.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 апреля в 18:36
Рубину сейчас не до кубка.
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