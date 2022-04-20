Борис Игнатьев: «„Енисей“ — команда обученная, грамотная»

Бывший главный тренер сборной России высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.

Конечно, это поражение «Рубина» было неожиданным. Но, посмотрев матч, я убедился, что «Енисей» — команда обученная, грамотная, команда со своим игровым почерком и стилем, психологически устойчивая. «Енисей» удерживал тот рисунок, который был изначально ему понятен и принят. Они не искали счастья в каких-то контратаках. Они играли как уважающая себя команда. Делали все возможное, чтобы «Рубин» даже не вышел на свой уровень.