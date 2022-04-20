Борис Игнатьев: «„Енисей“ — команда обученная, грамотная»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.
Конечно, это поражение «Рубина» было неожиданным. Но, посмотрев матч, я убедился, что «Енисей» — команда обученная, грамотная, команда со своим игровым почерком и стилем, психологически устойчивая. «Енисей» удерживал тот рисунок, который был изначально ему понятен и принят. Они не искали счастья в каких-то контратаках. Они играли как уважающая себя команда. Делали все возможное, чтобы «Рубин» даже не вышел на свой уровень.
Ранее по данному вопросу дал комментарий бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.
А не вина ли тренера, что команда по ходу сезона превращается в группу игроков?! Леня ведь играли с одним из клубов ФНЛ.
Сегодня на поле Премьр-лигу по игре представлял Енисей. а Рубин - это даже не ФНЛ...
когда речь заходит о Рубине, поневоле вспоминается Бердыев. Странное дело: у него любая группа игроков превращалась в команду, при том, в хорошую команду.
А не вина ли тренера, что команда по ходу сезона превращается в группу игроков?! Леня ведь играли с одним из клубов ФНЛ.
Сегодня на поле Премьр-лигу по игре представлял Енисей. а Рубин - это даже не ФНЛ...
когда речь заходит о Рубине, поневоле вспоминается Бердыев. Странное дело: у него любая группа игроков превращалась в команду, при том, в хорошую команду.