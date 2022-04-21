Черевченко: «Изначально у меня не было желания возвращаться в „Химки“»

Бывший главный тренер «Химок» рассказал, как принималось решение о его возвращении в клуб. По ходу этого сезона специалист дважды покидал подмосковный клуб.

Между первым увольнением из «Химок» и возвращением я в фитнесе занимался. Затем мне позвонил Садыгов. Мы с ним встретились – не договорились. Потом приехали всем штабом. Приняли общее решение, что вернемся. Изначально у меня не было желания возвращаться...

Я не знаю, кто там решения принимал. Честно, не в курсе. Там все спонтанно получилось, я сразу согласился уйти. Потому что хотел уходить. Может, Габулов решения принимал.