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Черевченко: «Изначально у меня не было желания возвращаться в „Химки“»

21 апреля 2022, 11:57

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как принималось решение о его возвращении в клуб. По ходу этого сезона специалист дважды покидал подмосковный клуб.

Между первым увольнением из «Химок» и возвращением я в фитнесе занимался. Затем мне позвонил Садыгов. Мы с ним встретились – не договорились. Потом приехали всем штабом. Приняли общее решение, что вернемся. Изначально у меня не было желания возвращаться...

Я не знаю, кто там решения принимал. Честно, не в курсе. Там все спонтанно получилось, я сразу согласился уйти. Потому что хотел уходить. Может, Габулов решения принимал.

В марте Черевченко ответил на вопрос о возможной работе в «Локомотиве».

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Все комментарии
112910415
112910415
21 апреля в 12:40
до такой степени стало понятно, что аж на душе посветлело
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 12:14
В общем ничего не понятно.
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 12:08
Грамотный специалист, но почему-то до сих пор без работы.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 11:59
Теперь знаем, и что.
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