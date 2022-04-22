Кавазашвили высказался об идее провести финал Кубка России в «Лужниках»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил мысль проведения финала Кубка России в «Лужниках».

Финал Кубка всегда проводится в Москве — в «Лужниках»! Обязательно! На стадион придёт очень много болельщиков — все они соскучились по футболу! У нас всегда в СССР второго мая проводили открытие, а здесь 29 мая финал Кубка. Сто раз поле высохнет! Нам такую огромную махину законсервировать? Столько денег угрохали в «Лужники», чтобы провести Чемпионат мира? Конечно, нет!