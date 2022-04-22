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Кавазашвили высказался об идее провести финал Кубка России в «Лужниках»

22 апреля 2022, 08:47

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил мысль проведения финала Кубка России в «Лужниках».

Финал Кубка всегда проводится в Москве — в «Лужниках»! Обязательно! На стадион придёт очень много болельщиков — все они соскучились по футболу! У нас всегда в СССР второго мая проводили открытие, а здесь 29 мая финал Кубка. Сто раз поле высохнет! Нам такую огромную махину законсервировать? Столько денег угрохали в «Лужники», чтобы провести Чемпионат мира? Конечно, нет!

Ранее по данному вопросу высказался бывший футболист «Спартака» Александр Ширко.

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Все комментарии
протон
протон
22 апреля в 17:28
Анзор не прав.
Болельщики в регионах тоже имеют право на просмотр матча лучших футболистов страны.
альсато
альсато
22 апреля в 13:30
а я предлагаю: провести ФИНАЛ КУБКА-на КУРИЛАХ либо САХАЛИНЕ или КАМЧАТКЕ!)))))
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 09:53
Спорное мнение.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 09:08
Вообще то футбол любят не только в Москве. К стати и в советские времена многие возмущались , что московские клубы , прошедшие в финал , имеют преимущество своего поля. Пора бы и о болельщиках в регионах подумать.
Ждем окончательного решения по стадиону , на котором состоится финал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 08:49
Хорошая идея!
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