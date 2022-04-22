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Соболев: «Спорт вне политики, да? Обидно, когда тебя всего лишают»

22 апреля 2022, 06:29

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался про отстранение России от международных спортивных турниров.

Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить. Сейчас уже и следующий чемпионат Европы под вопросом для нас. Обидно, потому что мы – спортсмены – не имеем отношения к тому, что происходит.

Мы просто хотим играть в футбол, фигуристы хотят кататься на Олимпиаде, а хоккеисты – играть на чемпионате мира. Это наша работа, мы играем ради этого.

Обидно, когда тебя всего лишают. И самое горькое заключается в том, что ты ничего не можешь с этим всем сделать. Ты делаешь все, чтобы сыграть на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Лиге чемпионов, а тебя просто лишают такой возможности.

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