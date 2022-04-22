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Хохлов: «Не скажу, что кто-то уже гарантировал себе место в финале»

22 апреля 2022, 08:39

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.

«Динамо» — «Алания» — отличная пара! Обе команды показывают интересный и атакующий футбол. Будет интересно наблюдать за этим полуфиналом. Многие хотят увидеть финал «Динамо» — «Спартак»? Я не скажу, что кто-то уже гарантировал себе место в финале. Потому что и «Енисей» может преподнести сюрприз… Да и «Алания» уже выбила из розыгрыша «Зенит». Поэтому я бы не спешил с выводами.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
22 апреля в 15:25
Кстати Динамо - Алания это уже винтажная вывеска, но когда то было круто!
Можно даже понастольгировать, особенно болельщикам Алании, по тем временам.
Alice Tract
Alice Tract ответ berda2003 (раскрыть)
22 апреля в 14:07
В этой методичке еще сказано что-то там про юбилей и подарок к нему. Будьте внимательнее и последовательнее, не пропускайте параграфы.
berda2003
berda2003
22 апреля в 12:35
дима, не рассказывай сказки: 2-е московские команды и финал в лужниках, всё решено...
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 12:15
Главное, чтобы судейство было адекватным и тогда шансы есть у всех, правда у московских команд шансы выше, так как они играют на своём поле. А вообще формула розыгрыша несправедливая и надо её менять в следующем КР, тем более нам надо увеличивать количество матчей. Выездные команды находятся явно в неравных условиях. Так вот можно и увеличить за счёт КР количество качественных официальных матчей, проводя классические 2 матча - дома и на выезде. И никакой, сто лет никому не нужный, Кубок Лиги (РПЛ) не понадобится.
Gahi
Gahi
22 апреля в 09:55
Каждая команда заслуживает играть в финале и тем более стать его победителем. Хотелось бы чтобы каждый клуб показал в этих матчах свою лучшую игру этого сезона и пусть победителем Кубка России станет самый достойный клуб по спортивному принципу. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 09:36
Ну уж Аланию Динамо то должно обыгрывать.
lotsman
lotsman
22 апреля в 09:26
Полной уверенности ни у кого нет.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 08:39
А кто то уже руки потирает.
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