Хохлов: «Не скажу, что кто-то уже гарантировал себе место в финале»

Бывший футболист и тренер «Динамо» прокомментировал итоги жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.

«Динамо» — «Алания» — отличная пара! Обе команды показывают интересный и атакующий футбол. Будет интересно наблюдать за этим полуфиналом. Многие хотят увидеть финал «Динамо» — «Спартак»? Я не скажу, что кто-то уже гарантировал себе место в финале. Потому что и «Енисей» может преподнести сюрприз… Да и «Алания» уже выбила из розыгрыша «Зенит». Поэтому я бы не спешил с выводами.