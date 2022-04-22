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Тюкавин: «Хотелось бы встретиться в финале Кубка России со „Спартаком“»

22 апреля 2022, 07:10

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Думал, попадем на «Енисей» и будем играть против моего бывшего тренера – Вадима Вячеславовича Гаранина. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь.

Будем надеяться, что все пройдет хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано – сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
22 апреля в 18:07
В лучшем случае с Енисеем.
протон
протон
22 апреля в 18:07
так то, конечно, здорово было бы реванш за последний матч взять, но Алания и Енисей совсем не подарок не для кого....а по играм 1/4 кубка смотрятся в разы сильнее даже любого клуба из РПЛ..
Храневец
Храневец
22 апреля в 16:43
Думаю судьба предоставит Вам этот шанс .Вам только остается в финале не оба94ся !!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 апреля в 14:16
Еще полуфинал надо пройти.
112910415
112910415
22 апреля в 14:16
будут ещё сюрпризы
pomor45
pomor45
22 апреля в 13:24
Буду надеяться, что финал сыграют Енисей с Аланией и выиграет Енисей.
альсато
альсато
22 апреля в 13:16
Надейся и жди))))
smitt
smitt
22 апреля в 09:41
Хотелось бы увидеть финал из ФНЛ
dok66
dok66
22 апреля в 09:16
Надеюсь парни из ФНЛ не весь свой запал выплеснули . Так что говорить о финале со Спартаком ой как рано .
swed27
swed27
22 апреля в 09:15
Удачи ментам в попытке пройти в финал
Zak11
Zak11
22 апреля в 08:42
Динамикам надо чемпионат в уме держать. Тут надо решать, либо кубок, либо чемпионат. За двумя зайцами сейчас гнаться себе дороже будет)
su4fq3t7g547
su4fq3t7g547
22 апреля в 08:41
Так оно и случится
1 984
1 984
22 апреля в 08:41
Сначала туда нужно самим попасть.
beefs
beefs
22 апреля в 08:39
подарок к юбилею состоится...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
22 апреля в 08:30
Я только за))
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 08:24
Хотелось бы увидеть матч со Спартаком.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 08:19
Придётся играть с Аланией.
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 08:13
Кажется, жребий уже сделал всё за вас и заранее прописал финал Спартак-Динамо.
lotsman
lotsman
22 апреля в 08:08
Скорее всего так и будет.
Zloi iron
Zloi iron
22 апреля в 08:03
Ты сначала, АЛАНИЮ пройди!
SHMEL
SHMEL ответ shlomo (раскрыть)
22 апреля в 08:00
Ровно об этом же подумал...
shlomo
shlomo
22 апреля в 07:52
Прикол будет, если финал разыграют ФНЛ...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 07:51
Сначала пусть туда попадут, в этот финал
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 07:36
А играть будете с Енисеем !
vlasovca
vlasovca
22 апреля в 07:32
Не говори гоп пока не перепрыгнешь. В кубковых матчах слабых не бывает.
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 07:23
Такое впечатление что он уже в финале. Удачи Алании!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 07:19
Ой, ребята, не зарекайтесь. Команды ФНЛ показали , что играть они умеют , причем очень хорошо играть. Алания так вообще удивила по полной программе. Так что если и хочется помечтать, то лучше это делать про себя. Вот пройдут полуфиналы , тогда и поговорить можно будет.
Ждем бескомпромиссных игр.
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 07:13
Команды ФНЛ не так просты.
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