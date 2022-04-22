Соболев: «„Спартак“ — фаворит Кубка России»

Нападающий «Спартака» намерен победить в Кубке России.

Для меня нет разницы — играть против «Арсенала» или против ЦСКА . Я выхожу на каждого соперника с одинаковым настроем. Хоть на «Наполи». Выхожу и делаю свое дело.

Хочется ведь не просто ЦСКА обыграть, а выиграть Кубок. И мы сделаем все для этого.

Единственный наш шанс что-то выиграть в этом сезоне — Кубок страны.

Кого назвал бы фаворитом турнира? Фаворит, конечно же, «Спартак»!