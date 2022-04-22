Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Соболев: «„Спартак“ — фаворит Кубка России»

22 апреля 2022, 08:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 Не начался

Нападающий «Спартака» Александр Соболев намерен победить в Кубке России.

Для меня нет разницы — играть против «Арсенала» или против ЦСКА. Я выхожу на каждого соперника с одинаковым настроем. Хоть на «Наполи». Выхожу и делаю свое дело.

Хочется ведь не просто ЦСКА обыграть, а выиграть Кубок. И мы сделаем все для этого.

Единственный наш шанс что-то выиграть в этом сезоне — Кубок страны.

Кого назвал бы фаворитом турнира? Фаворит, конечно же, «Спартак»!

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Loko57
Loko57 ответ sv_1969 (раскрыть)
22 апреля в 22:36
Ну по факту то да)
antant1
antant1 ответ stanichnik (раскрыть)
22 апреля в 18:18
Мне он тоже не нравится...ну, что поделать
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 13:31
"Динамо" ржёт над дельфинарием.
альсато
альсато ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
22 апреля в 13:21
Что значит ЧЕМПИОНАТ уже неинтересен?...ШАНСЫ вылететь -еще реальны!)))))
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
22 апреля в 12:46, ред.
Нравится мне Сашин настрой. Только так нужно выходить и вырывать все оставшиеся игры в Кубке. Чемп уже неинтересен а вот в Кубке надо рвать жилы!
ОПС
ОПС
22 апреля в 12:25
Языком болтать не на поле играть.
makkie
makkie
22 апреля в 12:13
Молчите лучше!
Сто раз уже было, что трепались раньше времени, а в итоге проигрывали потом. Не в том положении Спартак, чтобы шапками закидывать соперников.
112910415
112910415
22 апреля в 11:04
герою надо научиться молчать, срочно !
sv_1969
sv_1969 ответ Loko57 (раскрыть)
22 апреля в 10:40
Согласен. Только это финал получается.
Oliver S
Oliver S
22 апреля в 10:26
Опять этот шапкозакидательский тон, который на моей памяти ни разу хорошо ни к чему хорошему не привёл. Для начала хотя бы гол-два забей, а потом вещай кто там фаворит, а кто нет.
VeniaminS
VeniaminS
22 апреля в 10:11
Смелое заявление.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
22 апреля в 09:59
меньше слов, больше дела
LOpp
LOpp
22 апреля в 09:43
Выхожу и делаю свое дело.


у нападающего дело - забивать. Я уже и забыл, когда в последний раз Соболев забивал.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 09:35
Шансы Динамо выглядят не хуже.
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 09:34
Видимо, дельфин всея Руси уверен, что наныряет на пендали и с Енисеем и в финале с Динамо, раз так уверенно выдвигает в фавориты свой Спартак. Но надеюсь, всё же судейство в полуфинале будет честным и ныряющего Соболя накажут по всем правилам футбола за его тухлые выходки.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 09:32
Да простят меня болельщики Спартака, вот на сколько симпатизирую Бакаеву ровно на столько брезгливо отношусь к Соболеву
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 09:32
Точно не пройдут дальше
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 09:31, ред.
В Спартаке забыв про футбол ⚽️,
Появился новый Тренд , - чесать языком !)
Loko57
Loko57
22 апреля в 09:29
Полуфинал Алания Енисей ))))
Jon718875
Jon718875
22 апреля в 09:20
Вещует моё робкое сердце,что Соболь с Енисеем наДельфинит на пендаль
monah-10
monah-10
22 апреля в 09:13, ред.
Что то я язык дельфинов не понимаю, перевели бы понятный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 09:08
Болтать в Спартаке все горазды...
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 09:06
Да вы даже не фавориты в матче с Енисеем , Дельфин 🐬 !))
beefs
beefs
22 апреля в 09:03
да уже ясно какой подарок придумали к юбилею..
shlomo
shlomo
22 апреля в 08:55
Вы для начала Енисей пройдите... клоуны
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 