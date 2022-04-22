Соболев: «„Спартак“ — фаворит Кубка России»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев намерен победить в Кубке России.
Для меня нет разницы — играть против «Арсенала» или против ЦСКА. Я выхожу на каждого соперника с одинаковым настроем. Хоть на «Наполи». Выхожу и делаю свое дело.
Хочется ведь не просто ЦСКА обыграть, а выиграть Кубок. И мы сделаем все для этого.
Единственный наш шанс что-то выиграть в этом сезоне — Кубок страны.
Кого назвал бы фаворитом турнира? Фаворит, конечно же, «Спартак»!
Сто раз уже было, что трепались раньше времени, а в итоге проигрывали потом. Не в том положении Спартак, чтобы шапками закидывать соперников.
Сто раз уже было, что трепались раньше времени, а в итоге проигрывали потом. Не в том положении Спартак, чтобы шапками закидывать соперников.
у нападающего дело - забивать. Я уже и забыл, когда в последний раз Соболев забивал.
у нападающего дело - забивать. Я уже и забыл, когда в последний раз Соболев забивал.
Появился новый Тренд , - чесать языком !)
Появился новый Тренд , - чесать языком !)