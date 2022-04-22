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Онопко: «Прошлым летом ездил в Луганск, а в Донецке давно не был»

22 апреля 2022, 14:08

Бывший футболист «Спартака» Виктор Онопко рассказал о родственниках, оставшихся в Луганске.

Остались ли родные на Донбассе? Мама с сестрой и братом — в Луганске. У мамы свой огород, живность, рассада. Прошлым летом навещал их после долгой разлуки. Сходил на могилу к отцу, прошёл по дворам, где гулял и мячом лупил в стенку. Вернулся в детство. А в Донецке давно не был. Тесть Виктор Звягинцев — известный в прошлом футболист и судья — сейчас футбольной школой на 500 ребятишек руководит. Когда ему набираю — все разговоры только о футболе: как там сборная, как «Ростов»? Они живут в той ситуации, в которой живут. Привыкли. Надеюсь, увидимся как-нибудь — я теперь недалеко.

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ARMENIAN
ARMENIAN ответ karnager (раскрыть)
22 апреля в 23:43
не угадал насчёт США...
karnager
karnager ответ ARMENIAN (раскрыть)
22 апреля в 21:36
армянский украинец, живущий в сша и сидящий на русском сайте?
Серж 129
Серж 129
22 апреля в 15:55
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    22 апреля в 15:47
    пока "русский мир" туда не пришел в 14 году нормально все там жили...
    lotsman
    lotsman
    22 апреля в 14:15
    Тревожные времена там сейчас.
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