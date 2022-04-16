Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2021/2022

Игрока «Специи» из-за серьги заменили через 10 минут после выхода на поле

16 апреля 2022, 11:53
СпециаЛоготип футбольный клуб Специа (Ла Специа)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Футболиста «Специи» Мбала Нзола пришлось заменить через 10 минут после его выхода на поле в матче Серии А с «Интером» (1:3). Причиной оказалась крупная серьга в ухе футболиста. Когда главный арбитр встречи Фабио Мареска увидел это, то попросил Нзола снять ее, однако у того не получилось. Из-за этого главный тренер команды Тиаго Мотта был вынужден заменить игрока.

Все новости
Промес снял музыкальный клип, Аршавин завёл собаку. Как провели выходные известные футболисты
Вчера, 10:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Онопко: «Карпин совсем не изменился за 30 лет. Такой же активный»
23 апреля
Крапухин: «Малком знает русский мат»
23 апреля
Онопко: «Прошлым летом ездил в Луганск, а в Донецке давно не был»
22 апреля
ОфициальноМЮ и «Ливерпуль» сыграют в траурных повязках в поддержку Роналду
19 апреля
Слухи«Спартак» отправится на матч против «Ростова» на поезде
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
16 апреля в 16:14
нельзя было не надеть эту эрню до игры?
Baggio R.
Baggio R.
16 апреля в 13:56
Раньше пластырем заклеивали. Теперь уже так нельзя?
minai
minai
16 апреля в 12:47
Лучше бы этот пирсинг вставил себе в нос.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 12:39
Штраф влепят, будет снимать до игры.
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 12:27
Африканские штучки до добра не доводят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 12:16
Цирк уехал клоуны остались...
Василий 50
Василий 50
16 апреля в 11:58
Вот же дурень.
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 11:55
Нужно соблюдать технику безопасности
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 