Игрока «Специи» из-за серьги заменили через 10 минут после выхода на поле

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16 апреля 2022, 11:53

Футболиста «Специи» Мбала Нзола пришлось заменить через 10 минут после его выхода на поле в матче Серии А с «Интером» (1:3). Причиной оказалась крупная серьга в ухе футболиста. Когда главный арбитр встречи Фабио Мареска увидел это, то попросил Нзола снять ее, однако у того не получилось. Из-за этого главный тренер команды был вынужден заменить игрока.