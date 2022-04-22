З. Бакаев: «Жеребьёвкой Кубка доволен»

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22 апреля 2022, 19:37

Полузащитник «Спартака» отреагировал на итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Жеребьевкой Кубка доволен. Без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти.

Напомним, что на этой стадии турнира «красно-белые» сыграют против «Енисея».