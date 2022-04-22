З. Бакаев: «Жеребьёвкой Кубка доволен»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отреагировал на итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России.
Жеребьевкой Кубка доволен. Без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти.
Напомним, что на этой стадии турнира «красно-белые» сыграют против «Енисея».
Ну, значит себя уже в финале ощущают, обычно Спартак наказывают за пафос.
В таких случаях надо говорить без пафоса : Какой финал? У нас матч в полуфинале.
Ну, значит себя уже в финале ощущают, обычно Спартак наказывают за пафос.
В таких случаях надо говорить без пафоса : Какой финал? У нас матч в полуфинале.