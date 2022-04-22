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З. Бакаев: «Жеребьёвкой Кубка доволен»

22 апреля 2022, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 Не начался

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отреагировал на итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Жеребьевкой Кубка доволен. Без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти.

Напомним, что на этой стадии турнира «красно-белые» сыграют против «Енисея».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 21:11
На сегодня все соперники примерно равны
ABir
ABir
22 апреля в 20:53
С любым соперником в финале придётся попотеть
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 апреля в 20:51
Не стоит недооценивать Енисей. Можно утонуть.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 20:02
На не довольных воду возят.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 20:02
Без разницы, с кем играть в финале, главное — туда выйти.
Ну, значит себя уже в финале ощущают, обычно Спартак наказывают за пафос.

В таких случаях надо говорить без пафоса : Какой финал? У нас матч в полуфинале.
старина
старина
22 апреля в 19:41
Нормально.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 19:39
Лучший вариант для Спартака
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