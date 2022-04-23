Мбаппе хочет достижений с ПСЖ

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23 апреля 2022, 14:49

Нападающий ПСЖ все еще не принял решения по поводу своего будущего.

Сообщается, что Мбаппе хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба, а также взять Лигу чемпионов в составе парижан.