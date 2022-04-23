Мбаппе хочет достижений с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще не принял решения по поводу своего будущего.
Сообщается, что Мбаппе хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба, а также взять Лигу чемпионов в составе парижан.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще не принял решения по поводу своего будущего.
Сообщается, что Мбаппе хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба, а также взять Лигу чемпионов в составе парижан.
А если летом в клуб придёт Зидан, то это будет ещё один довод руководства для Мбаппе.
Ну и конечно денежное вознаграждение имеет одну из главных ролей в данной истории. Понимаю, что его сейчас много будут обвинять, особенно фаны Реала, но хочется спросить, а они реально думают, что он в Реал не из-за денег перейдёт? Мечта мечтой, а кушать хотся!
Мне лично хочется посмотреть на обновлённый и изменённый ПСЖ с Мбаппе в составе.
А если летом в клуб придёт Зидан, то это будет ещё один довод руководства для Мбаппе.
Ну и конечно денежное вознаграждение имеет одну из главных ролей в данной истории. Понимаю, что его сейчас много будут обвинять, особенно фаны Реала, но хочется спросить, а они реально думают, что он в Реал не из-за денег перейдёт? Мечта мечтой, а кушать хотся!
Мне лично хочется посмотреть на обновлённый и изменённый ПСЖ с Мбаппе в составе.