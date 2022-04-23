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Мбаппе хочет достижений с ПСЖ

23 апреля 2022, 14:49

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще не принял решения по поводу своего будущего.

Сообщается, что Мбаппе хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба, а также взять Лигу чемпионов в составе парижан.

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Все комментарии
jvj855bhus86
jvj855bhus86
23 апреля в 21:44
Надоели уже с этим бегунком не хочет в Реал пусть и дальше играет за ПСЖ,в этой лч он уже отыграл
NOVA
NOVA
23 апреля в 20:44
надо идти в Реал и выигрывать ЛЧ там!! а уже когда будет за 30+, вернутся в псж, тогда и побьет рекорд лучшего бомбардира!!
Маг_тм
Маг_тм
23 апреля в 18:03
Даже если он 10 000 голов забьет за ПСЖ, все будут говорить о нем как об игроке забивший столько голов в самой безконкуретной лиги. И слабым командам
Байкал-38.
Байкал-38. ответ RoArt (раскрыть)
23 апреля в 16:38
Это ваше личное пожелание. А если не постигнет, что делать будешь?
David Young
David Young
23 апреля в 16:29
Естественное желание.
Alex12357
Alex12357
23 апреля в 16:27, ред.
Сколько тебе лет хотило?Наберёшся ума и если будешь играть на команду,вот тогда и придут трофеи!
RoArt
RoArt ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 апреля в 16:18
После ЧМ2022 ПСЖ может ждать судьба Анжи.
Elliada
Elliada
23 апреля в 16:12
Надоел неопределившийся Мбаппе. Это хочет, то хочет.
1 984
1 984
23 апреля в 16:06
ПСЖ - клуб внутреннего пользования.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
23 апреля в 15:58
Если считать за достижение чемпионство Франции то он их дождется... В остальном конечно денюшки главное для него(впрочем как почти для всех)
Jake Fallop
Jake Fallop
23 апреля в 15:32
Из-за Месси не хочет уходить... Когда ещё проиграешь с лучшим из лучших... Да, именно так...
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 15:15
Если летом в ПСЖ будут большая чистка состава, а так же менеджеров клуба, то возможно Мбаппе останется. Это скорее всего будет одно из главных условий, ведь он уже говорил, что ему надоел весь этот хаос.
А если летом в клуб придёт Зидан, то это будет ещё один довод руководства для Мбаппе.
Ну и конечно денежное вознаграждение имеет одну из главных ролей в данной истории. Понимаю, что его сейчас много будут обвинять, особенно фаны Реала, но хочется спросить, а они реально думают, что он в Реал не из-за денег перейдёт? Мечта мечтой, а кушать хотся!
Мне лично хочется посмотреть на обновлённый и изменённый ПСЖ с Мбаппе в составе.
6y4f2zw8xryr
6y4f2zw8xryr
23 апреля в 15:04
Вряд ли он их дождётся
33qyx9rk3w5d
33qyx9rk3w5d
23 апреля в 14:58
Какой наивный пацанчег!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 14:55
Денег побольше он хочет...
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