Де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг интересен «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планируют усиление по ряду позиций, а голландец может подойти для достижения данной цели. Самому игроку нравится играть в «Барсе», однако в МЮ его может привлечь возможность трудиться под руководством Эрика тен Хага, с которым они уже работали в «Аяксе». Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.
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