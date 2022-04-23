Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед»

23 апреля 2022, 11:31

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг интересен «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планируют усиление по ряду позиций, а голландец может подойти для достижения данной цели. Самому игроку нравится играть в «Барсе», однако в МЮ его может привлечь возможность трудиться под руководством Эрика тен Хага, с которым они уже работали в «Аяксе». Стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

Все новости
Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США
Вчера, 19:12
Слухи«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
Вчера, 14:14
СлухиРюдигер согласовал контракт с «Реалом»
Вчера, 12:58
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра
Вчера, 12:22
Слухи«Бетис» заинтересован в подписании Иско
Вчера, 11:22
Слухи«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда
Вчера, 10:25
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 14:39
К своему тренеру может и рвануть. Хотя ему лучше не дергаться . От добра добра не ищут, да и не факт , что у тен Хага все в МЮ получится.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
23 апреля в 13:44
Он не уйдет,так как в Каталонии лучше.
ДСА
ДСА
23 апреля в 13:33
Сначала разгонят кучу игроков, потом наберут новых.
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 13:17
Это вряд ли.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
23 апреля в 12:18
Онана, Аллер и т.д.))
sihafazatron
sihafazatron
23 апреля в 12:05
Дальше де лигт, тадич, зиеш...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 12:04
Ну пусть переходит,рад за него!
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 11:33
Наврядли его отпустит Хави.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 