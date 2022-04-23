«Сочи» вырвал победу в матче с «Ахматом»

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23 апреля 2022, 20:57

В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома вырвал победу над «Ахматом» — 3:2.

Голами в составе сочинской команды отметились Матео Касьерра (53'), Артур Юсупов (57') и Сергей Терехов (84'). За грозненцев забили Лечи Садулаев (31') и Сенин Себаи (66').

В турнирной таблице «Сочи» идет на 4-м месте (44 очка), «Ахмат» — на 8-й позиции (33).