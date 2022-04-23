«Сочи» вырвал победу в матче с «Ахматом»

В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома вырвал победу над «Ахматом» — 3:2.
Голами в составе сочинской команды отметились Матео Касьерра (53'), Артур Юсупов (57') и Сергей Терехов (84'). За грозненцев забили Лечи Садулаев (31') и Сенин Себаи (66').
В турнирной таблице «Сочи» идет на 4-м месте (44 очка), «Ахмат» — на 8-й позиции (33).
Ростов в последних 3 матчах одержал 3 победы с общим счётом 7:2. Проходной соперник? Как видно, обескровленность их не пугает и они играют в футбол.
А вот у Спартака не сыграют четыре игрока основы: Селихов, Мозес, Промес и Умяров. Кто тут еще обескровенный.
И да, в Ростове всегда сложно играть. Тот же Локо был на ходу и сгорел 1-4. Лёгкого матча не будет точно. Ну а Спартак в чемпионате никаких задач не решает и мотивации уже нет. Это тоже сказывается.
Достаточно причин?
Ростов в последних 3 матчах одержал 3 победы с общим счётом 7:2. Проходной соперник? Как видно, обескровленность их не пугает и они играют в футбол.
А вот у Спартака не сыграют четыре игрока основы: Селихов, Мозес, Промес и Умяров. Кто тут еще обескровенный.
И да, в Ростове всегда сложно играть. Тот же Локо был на ходу и сгорел 1-4. Лёгкого матча не будет точно. Ну а Спартак в чемпионате никаких задач не решает и мотивации уже нет. Это тоже сказывается.
Достаточно причин?