Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Сочи» вырвал победу в матче с «Ахматом»

23 апреля 2022, 20:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата России «Сочи» дома вырвал победу над «Ахматом» — 3:2.

Голами в составе сочинской команды отметились Матео Касьерра (53'), Артур Юсупов (57') и Сергей Терехов (84'). За грозненцев забили Лечи Садулаев (31') и Сенин Себаи (66').

В турнирной таблице «Сочи» идет на 4-м месте (44 очка), «Ахмат» — на 8-й позиции (33).

Все новости
Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии
Вчера, 23:51
«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А
Вчера, 23:41
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
Вчера, 20:56
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» на «Камп Ноу»
Вчера, 00:02
«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»
24 апреля
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 апреля в 19:55
Так тут, собственно, никто о футболе, как таковом, и не парится. Главное потроллить послаще, что с восьмого места не по кайфу.
Doping87
Doping87 ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 11:23
Поставил на Ростов! Надеюсь накажут сегодня Спам у себя дома! Алании повезло забить на последних секундах со штрафного и сравнять, а пенальти всегда лотерея. Спартаку всё равно кубка не видать, чекай! Динамо либо Алания вас вынесет в кубке на раз.
makkie
makkie ответ Doping87 (раскрыть)
24 апреля в 11:11
Что вас так волнует борьба в середине таблицы?
Смотрите сами не обделайтесь в противостоянии с Динамо, как уже обделались в Кубке против Алании.
Doping87
Doping87 ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 09:31
У Ростова и Спартака одинаковое количество очков, это я про мотивацию! У Спартака на голову сильнее состав, чем у Ростова, это я про класс игроков. Но у Ростова болельщики верят в команду, вот и вся разница. Надеюсь не будет ничьей и Карпин гораздо сильнее специальст чем Ваноли. Вот будет позорище если сегодня Ростов и Спартак поменяются местами в турнирной таблице!
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 03:19
Шансы на медальку не потеряли.
Константин Смирнов
Константин Смирнов
24 апреля в 00:26
Сочи молодцы, больше добавить нечего ,так держать!!!
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 23:26
Сочи с победой..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 23:09, ред.
У Сочи неплохой отрезок...9 последних игр - лишь 1 поражение...
Удачи Федотову....
В последнем туре...в особенности...
makkie
makkie ответ Doping87 (раскрыть)
23 апреля в 22:48
Нет, не стрёмно.
Ростов в последних 3 матчах одержал 3 победы с общим счётом 7:2. Проходной соперник? Как видно, обескровленность их не пугает и они играют в футбол.
А вот у Спартака не сыграют четыре игрока основы: Селихов, Мозес, Промес и Умяров. Кто тут еще обескровенный.

И да, в Ростове всегда сложно играть. Тот же Локо был на ходу и сгорел 1-4. Лёгкого матча не будет точно. Ну а Спартак в чемпионате никаких задач не решает и мотивации уже нет. Это тоже сказывается.

Достаточно причин?
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
23 апреля в 22:37
Очень хороший результат, теперь если кони выиграют у динамо, то для Зенита нормально, если проиграют, то для Сочи (Динамо СПб.) хорошо. Вперед за Питер!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
23 апреля в 22:11
А какая разница в нынешней ситуации между 2-м и 8-м местом.? Чисто символическая. Кстати и 1 место не даст ничего, кроме морального удовлетворения. Никакой ЛЧ и ЕК. Ничего.
Doping87
Doping87 ответ makkie (раскрыть)
23 апреля в 22:02
Какого вы низкого мнения о своём Спартаке. Обезкровленый легами Ростов и Спартак практически в полном составе. Самим то не стрёмно?
Capral
Capral
23 апреля в 22:01, ред.
    112910415
    112910415
    23 апреля в 21:44
    призёрами будут
    Cat01
    Cat01
    23 апреля в 21:44
    Трудная победа!!!
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    23 апреля в 21:31
    Даже странно, что с вами случилось?
    Еще недавно показывали симпатичный футбол и летали по полю. А сейчас вернулись к той игре, которая была в худших матчах при Ганчаренко и Березуцком. И новички резко сдулись. Понятно, Языджи с травмой играет - но Медина и Карраскаль же есть.

    Динамо тоже сейчас напряжно очки набирает, так что результат встречи непредсказуем. Думаю, ничья будет. И у вас, и у нас с Ростовом.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    23 апреля в 21:21
    На восьмом месте над Спартаком подтрунивать несподручно будет.
    санек002
    санек002
    23 апреля в 21:15
    ооооооо!сочи силен!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    23 апреля в 21:12
    Ты мне не поверишь. Но мне впервые за много лет безразличен результат игры с Динамо. После той ваты , что команда гоняла четыре игры подряд, я уже просвета не вижу. При такой игре роли не играет 4 место, или 8-е. Ни игры, ни настроя. Пусть Динамо выиграет, какой то напряг для Зенита будет.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    23 апреля в 21:03
    Именно ВЫРВАЛ победу, Ахмат был хорош, но не хватило мастерства и везения.
    Концовка сезона хороша.
    makkie
    makkie
    23 апреля в 21:03
    Сочи обошли коней в таблице. А коням играть с динамиками.

    Ахмат - уникальные результаты в этом сезоне показывает. На ничьи не разменивается: либо победа, либо поражение. Со щитом или на щите.
    Во Талалаев полководец!
    lotsman
    lotsman
    23 апреля в 21:01
    Повезло Сочи с рикошетом.))
    Байкал-38
    Байкал-38
    23 апреля в 20:58
    Матч огонь!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     