«Унион» обыграл «Лейпциг» и прервал 9-матчевую беспроигрышную серию «быков»

В матче 31-го тура Бундеслиги «Унион» в гостях обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.
Поражение в матче с берлинской командой стало для подопечных Доменико Тедеско первым за девять матчей в чемпионате Германии.
На данный момент «РБ Лейпциг» идет на 4-й строчке в турнирной таблице (54 очка). «Унион» – на шестом месте (50).
Думал уж до конца сезона выдаст мега-серию...
Остались то...Гладбах...Аугсбург...Арминия...Фрайбург...
Да и Рейнджерс должны перешагивать не подпрыгивая....
Удачи мистер Тедеско !!!!!!!
Думал уж до конца сезона выдаст мега-серию...
Остались то...Гладбах...Аугсбург...Арминия...Фрайбург...
Да и Рейнджерс должны перешагивать не подпрыгивая....
Удачи мистер Тедеско !!!!!!!