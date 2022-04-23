«Унион» обыграл «Лейпциг» и прервал 9-матчевую беспроигрышную серию «быков»

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23 апреля 2022, 18:45

В матче 31-го тура Бундеслиги «Унион» в гостях обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.

Поражение в матче с берлинской командой стало для подопечных первым за девять матчей в чемпионате Германии.

На данный момент «РБ Лейпциг» идет на 4-й строчке в турнирной таблице (54 очка). «Унион» – на шестом месте (50).