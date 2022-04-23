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«Унион» обыграл «Лейпциг» и прервал 9-матчевую беспроигрышную серию «быков»

23 апреля 2022, 18:45
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 2Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

В матче 31-го тура Бундеслиги «Унион» в гостях обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.

Поражение в матче с берлинской командой стало для подопечных Доменико Тедеско первым за девять матчей в чемпионате Германии.

На данный момент «РБ Лейпциг» идет на 4-й строчке в турнирной таблице (54 очка). «Унион» – на шестом месте (50).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 05:03
Эх Доминико....
Думал уж до конца сезона выдаст мега-серию...
Остались то...Гладбах...Аугсбург...Арминия...Фрайбург...
Да и Рейнджерс должны перешагивать не подпрыгивая....

Удачи мистер Тедеско !!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 19:55
Тедеска проиграл, makkie расстроен.
drug01
drug01
23 апреля в 19:35
Это очень плохо
112910415
112910415
23 апреля в 19:34
всё равно же крут Тедеско !
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 19:32
Вернули долг за поражение в Кубке среди недели.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 19:10
В принципе команды равны. Так что не удивительно.
ДСА
ДСА
23 апреля в 19:06
Весьма неожиданный результат.
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 18:56
Это должно было случится!Тем более Унион в Кубке недавно попортил нервы румыну))
протон
протон
23 апреля в 18:48
С одной стороны хорошая новость.
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 18:46
Наказали того кто радовался отстранению Спартака.
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