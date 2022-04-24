Линекер: «Роналду — поразителен!»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер похвалил форварда МЮ .

100 голов в АПЛ для невероятного Роналду!

И он сделал это в трагический для него и его семьи неделю – это говорит о силе духа и стойкости Криштиану!

Роналду — поразителен!