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Линекер: «Роналду — поразителен!»

24 апреля 2022, 09:58
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер похвалил форварда МЮ Криштиану Роналду.

100 голов в АПЛ для невероятного Роналду!

И он сделал это в трагический для него и его семьи неделю – это говорит о силе духа и стойкости Криштиану!

Роналду — поразителен!

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FANLIVE
FANLIVE
24 апреля в 19:47
Будет поражать в Лиге Конференций!
протон
протон
24 апреля в 17:14
Линекер прав,Рон-красавчик💪 Достойно ответил на критику тех, кто издевался над потерявшим ребенка человеком...
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 12:42
Лучший из лучших! Роналду и в АПЛ брал ЗМ,ЛЧ,ЗБ. А что сделал пешеход вне барсы??? 4 гола за сезон.И это обладатель липового мяча!
Когда такое было,что получивший липовый мяч не был лучшим ни в команде,ни в мире… Пешеход утопил барсу , обанкротил ее и свалил в ПСЖ. И сходу развалил ее: ПСЖ впервые не сыграет в финале кубка, до балласта финал и полуфинал ЛЧ, без него 1/8…

Роналду крут…Желаю МЮ преобразится…
Bensurr
Bensurr
24 апреля в 12:36
Хет-трик 37 лет и это в Апл Рон все таки топ игрок надо продлить сним контракт лет на 5 точно он принесёт много пользы, чем гном с четырьмя мячами в чемпионате.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 12:33
он хорош, но есть и лучше
Elliada
Elliada ответ BDA81 (раскрыть)
24 апреля в 12:04
Ну я про то же. В МЮ Фергюсона Роналду был одним из, была команда, никто не играл на статистику одного игрока, как результат МЮ брал АПЛ и до финала ЛЧ 2011 доходил без балласта.

Что-то вроде команды строил Сульшер, который без мегазвёзд сумел сначала занять 3-е место АПЛ и дойти до полуфинала ЛЕ, затем занять 2-е место и дойти до финала ЛЕ.

А что теперь? Все на статистику одного игрока играют. Команда свалилась из второго места на шестое. Тоже самое было в Ювентусе
BDA81
BDA81 ответ Elliada (раскрыть)
24 апреля в 11:57
Ну в эпоху САФа не было игроков,была КОМАНДА .
Elliada
Elliada
24 апреля в 11:03
100 бесполезных голов в АПЛ. До его перехода в Реал, победы в АПЛ это заслуга Фергюсона, а не балласта. Ведь до него и после МЮ Фергюсона выигрывал АПЛ. А после возвращения из Ювентуса, его голы курам на смех
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 11:03
Рон легендарный футболист современности.
drug01
drug01
24 апреля в 10:35
Он всегда первый
1 984
1 984
24 апреля в 10:33
Роналду star, но уже стар.
ОПС
ОПС
24 апреля в 10:00
Может быть и так. Кому как.
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