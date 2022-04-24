Линекер: «Роналду — поразителен!»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер похвалил форварда МЮ Криштиану Роналду.
100 голов в АПЛ для невероятного Роналду!
И он сделал это в трагический для него и его семьи неделю – это говорит о силе духа и стойкости Криштиану!
Роналду — поразителен!
Когда такое было,что получивший липовый мяч не был лучшим ни в команде,ни в мире… Пешеход утопил барсу , обанкротил ее и свалил в ПСЖ. И сходу развалил ее: ПСЖ впервые не сыграет в финале кубка, до балласта финал и полуфинал ЛЧ, без него 1/8…
Роналду крут…Желаю МЮ преобразится…
Когда такое было,что получивший липовый мяч не был лучшим ни в команде,ни в мире… Пешеход утопил барсу , обанкротил ее и свалил в ПСЖ. И сходу развалил ее: ПСЖ впервые не сыграет в финале кубка, до балласта финал и полуфинал ЛЧ, без него 1/8…
Роналду крут…Желаю МЮ преобразится…
Что-то вроде команды строил Сульшер, который без мегазвёзд сумел сначала занять 3-е место АПЛ и дойти до полуфинала ЛЕ, затем занять 2-е место и дойти до финала ЛЕ.
А что теперь? Все на статистику одного игрока играют. Команда свалилась из второго места на шестое. Тоже самое было в Ювентусе
Что-то вроде команды строил Сульшер, который без мегазвёзд сумел сначала занять 3-е место АПЛ и дойти до полуфинала ЛЕ, затем занять 2-е место и дойти до финала ЛЕ.
А что теперь? Все на статистику одного игрока играют. Команда свалилась из второго места на шестое. Тоже самое было в Ювентусе