«Ну какое столетие? Старостин создал „Спартак“ в 1935 году». Как поздравляли и отказывались поздравлять «Спартак»

1650361413

вчера, 12:43

100 лет вчера, 87 — сегодня.

Умом «Спартак» не понять, аршином общим не измерить: вчера «красно-белые» отметили 100 лет со дня основания, а сегодня — 87. Как бы то ни было, поздравлений было много.

Ринат Дасаев, бывший голкипер «Спартака»:

По-особенному день рождения клуба не отмечаем, бывает, что каждый год созваниваемся с ветеранами, а сегодня в юбилей, конечно, тоже все друг друга поздравляли. Но, видите, у всех разное мнение: кто-то говорит, что «Спартак» организовали в 1935 году, другие утверждают про 1922 год. Если сказали, что в этом году отмечается столетие, то нечего и спорить, поэтому друг друга поздравляли.

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака»:

100 лет — сумасшедшая дата. К сожалению, редко бывает, когда доживают до такого возраста. Здесь по-любому нужно чествовать, отмечать, праздновать и получать удовольствие. Мне посчастливилось стать частью «Спартака»: почти 5 лет играл и начинал там свою футбольную карьеру, так что на всю память останется. «Спартак» уже не такой могущественный, традиции немного потерялись. Расстраивает, что за последние 20 лет «Спартак» только один раз стал чемпионом. Но те, кто искренне любят «Спартак», по-любому будут любить всю жизнь. Болельщики всегда были, есть и будут. «Спартак» — народная команда всё равно.

Евгений Бушманов, бывший защитник «Спартака» и тренер «Спартака-2»:

Желаю «Спартаку» побольше побед и процветания. Лучшие моменты в команде для меня были в чемпионские годы. В целом, самый успешный период в истории «Спартака» был в 90-х. Тогда команда доминировала в России и еврокубках, чувствовала себя уверенно.

Массимо Каррера, экс-тренер «Спартака»:

Поздравляю «Спартак» с юбилеем! Большая дата! Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х. Стеночки и забегания – все этого ждут!

Валерий Кечинов, экс-футболист «Спартака»:

Хочу пожелать болельщикам набраться терпения и надеюсь, что в скором будущем «Спартак» будет лидером чемпионата и станет чемпионом России. Осталось подождать совсем чуть-чуть.

Ивелин Попов, бывший полузащитник «Спартака»:

«Спартак» всегда будет великим клубом, для меня было честью играть за эту команду. Все мы — игроки и тренеры — приходим и уходим, но «Спартак» остается великим. Ради своей истории и ради своих болельщиков «Спартак» рано или поздно все равно будет на своем месте!

Стипе Плетикоса, экс-голкипер «Спартака»:

Мы сражались вместе, мы страдали вместе, мы смеялись вместе, но более всего мы всегда уважаем друг друга! Со 100-летием! С юбилеем, «Спартак»! Да хранит тебя бог!

Владислав Радимов, бывший футболист «Зенита» и тренер «Зенита-2»:

Всегда хочется, чтобы «Спартак» был сильный, конкуренция в чемпионате была более высокая. Хочется пожелать, чтобы «Спартак» вернулся в борьбу за медали, тогда и чемпионство «Зенита» будет более значимым.

Дмитрий Парфенов, бывший защитник «Спартака» и футбольный тренер:

Прежде всего хочется поздравить клуб, если дата официально празднуется, значит кем-то признана. Это день рождения важного для меня клуба, желаю ему побед и трофеев, потому что со «Спартаком» связано слово «трофей». Хотел бы также поздравить болельщиков, пожелал бы им побед любимой команды, потому что им уже хочется трофеев, они переживают за «Спартак»

Артем Ребров, экс-вратарь «Спартака» и технический координатор команды:

Страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провёл в клубе. И не просто клубе, а самом любимом и популярном миллионами болельщиков по всему миру. Так было, есть и будет! Побеждай и процветай, родной «Спартак». С юбилеем!

Денис Глушаков, бывший футболист «Спартака» и полузащитник «Химок»:

С днём рождения, со столетием. Больших побед. Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб.

Егор Титов, бывший полузащитник, капитан и тренер «Спартака»:

Я доволен своей карьерой, мне грех жаловаться. Всем обязан родителям, а «Спартаку» обязан многим. Спасибо, родной клуб! С днем рождения, «Спартак». Болельщикам хочу пожелать терпения. Наш праздник будет длиться целый год, а это половина следующего чемпионата. Дай бог, чтобы «Спартак» шел в лидерах в конце года, и у всех нас будет хорошее настроение и оптимистичный взгляд в 2023-й.

Юрий Семин, бывший футболист «Спартака» и легендарный тренер «Локомотива»:

«Спартак» — сердце нашего футбола, это клуб с большими традициями. А пожелал бы ему стабильности и достижения тех результатов, которые они показывали в 2000-е годы. У этого клуба множество болельщиков, это большая аудитория. И «Спартак» должен стараться, чтобы их болельщики получали удовольствие от игры своего любимого клуба.

Валерий Газзаев, заслуженный тренер России по футболу:

Поздравляю «Спартак» с юбилеем. Это, безусловно, ярчайший клуб в истории советского и российского футбола. К сожалению, к 100-летию нужно подходить с другими результатами.

Константин Генич, воспитанник «Спартака» и футбольный комментатор:

С юбилеем, «Спартак»! Процветания и больше позитива! Счастливое спартаковское детство и юность вам у меня не отнять, уж извините.

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию:

Я всю жизнь выступала за ЦСКА , но «Спартак», конечно, поздравляю. Желаю клубу сохранить те традиции, которыми он был богат. В свое время я со многими известными футболистами делала программы на радио. И все в один голос говорили про дух «Спартака». Многих я просила сформулировать, в чем же этот дух заключается. Вероятно, тяжело подобрать слова, когда действительно есть эмоции и особое отношение. Я бы хотела пожелать, чтобы этот особый дух не пропадал. В нем была и сила, и значимость, к клубу совершенно по-другому относились. В первую очередь сами спортсмены, которые его представляли. Я видела и слышала Старостина. Такие люди, как он, создавали честь и самые яркие моменты нашего футбола.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию:

Мне хотелось бы поздравить величайший клуб нашей страны с юбилеем! Сто лет — очень серьезная дата. «Спартак» всегда являлся достойным соперником моего отца. Красно-белые хороши во многих видах спорта, не только в футболе. С праздником, удачи и побед!

В отдельный блок попадают высказывания людей, которые не считают, что «Спартаку» исполнилось 100 лет, и называют другую дату рождения клуба — 19 апреля 1935 года. В общем-то это дает «Спартаку» шанс на еще один столетний юбилей через 13 лет. Возможно, более счастливый, чем нынешний.

Евгений Ловчев, экс-защитник «Спартака» и председатель РФСО «Спартак»:

Когда вы говорите: «Сегодня отмечается 100-летие „Спартака"», — надо уточнять, что футбольного клуба «Спартак». Это они так считают. Потому что спортивное общество «Спартак», с которого «Спартак» вообще начался, которое Николай Петрович Старостин организовал, возникло 19 апреля 1935 года. Кстати, все разговоры о том, что братья Старостины увидели книгу Джованьоли «Спартак» — не соответствуют действительности. Николай Петрович рассказывал мне и всем спартаковцам, что долго перебирались названия, в частности, «Спарта». Никита Павлович Симонян говорил, что это было название от какого-то немецкого названия «Спартак», но только в 1935 году. Поэтому так и сделали. Ну, пусть думают, что 100-летие.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС :

Я в это «столетие» не верю, честно говоря. «Спартак» был создан в 1935 году — и общество, и футбольный клуб. Все остальное — «Пищевики», МКС и так далее — это другое. В общем, я в это не верю и не поддерживаю празднование такого «юбилея», потому что не считаю его настоящим. Это выдуманная, натянутая история. Не знаю, зачем и для чего, но это так. Больше похоже на гонку, кто был раньше основан. В любом случае вне зависимости от того, столетие у них или 87-летие, общество «Спартак» безусловно достойно уважения. Они воспитали огромнейшее количество олимпийских чемпионов по разным видам спорта, у общества и клуба богатейшая история, великие воспитанники, прославлявшие российский спорт. Пожелаю «Спартаку» только одно: поддерживать высокий уровень спортивных достижений, уважение и любовь к обществу и футбольному клубу «Спартак».

Василий Уткин, спортивный журналист:

ФК «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Н. П. Симоняну, годом рождения Спартака видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком». Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м шестьдесят три, если доживу. Но история, строго говоря, не наука, и время наше остается до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру), и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея.

Дмитрий Губерниев, телеведущий и комментатор «Матч ТВ»:

Я вот не пойму. В 1935 году братья Старостины, особенно Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак». И тогда же была образована футбольная команда «Спартак». Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, например, телеканала «Спорт». Всякие «Промкооперации» и прочие команды артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют. Короче, поздравляю, господа, соврамши.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»: