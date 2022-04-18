Каррера о столетии «Спартака»: «Пусть команда снова будет „Спартаком“ 90-х»

Бывший главный тренер «Спартака» поздравил московский клуб со столетием.

Поздравляю «Спартак» с юбилеем! Большая дата!

Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х. Стеночки и забегания – все этого ждут!