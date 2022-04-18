Каррера о столетии «Спартака»: «Пусть команда снова будет „Спартаком“ 90-х»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб со столетием.
Поздравляю «Спартак» с юбилеем! Большая дата!
Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х. Стеночки и забегания – все этого ждут!
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб со столетием.
Поздравляю «Спартак» с юбилеем! Большая дата!
Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х. Стеночки и забегания – все этого ждут!
Меня больше заинтересовало пожелания Карреры.
Это хорошо, что Каррера видел, наверное по видео как играл Спартак в 90-х.
Но вот, что бы это всё вернуть, надо первым делом кому то выкупить клуб у Федуна, так как при нём такое вряд ли случится.
После выкупа провести серьёзную чистку на всех уровнях. Набрать команду единомышленников, которые будут работать на клуб, а не только на свой карман.
Как бы лично не относился к Спартаку, но я понимаю, что это наша история, как собственно и другие значимые клубы.
Меня больше заинтересовало пожелания Карреры.
Это хорошо, что Каррера видел, наверное по видео как играл Спартак в 90-х.
Но вот, что бы это всё вернуть, надо первым делом кому то выкупить клуб у Федуна, так как при нём такое вряд ли случится.
После выкупа провести серьёзную чистку на всех уровнях. Набрать команду единомышленников, которые будут работать на клуб, а не только на свой карман.
Как бы лично не относился к Спартаку, но я понимаю, что это наша история, как собственно и другие значимые клубы.
Браво, Массимо, так изящно, чисто по-итальянски сказать "Федун, аут"! Белиссимо!
Браво, Массимо, так изящно, чисто по-итальянски сказать "Федун, аут"! Белиссимо!