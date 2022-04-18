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Каррера о столетии «Спартака»: «Пусть команда снова будет „Спартаком“ 90-х»

18 апреля 2022, 18:12

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил московский клуб со столетием.

Поздравляю «Спартак» с юбилеем! Большая дата!

Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х. Стеночки и забегания – все этого ждут!

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Все комментарии
t272nm
t272nm
18 апреля в 21:37
Прикол в том, что нынешний Спартак куда как сильнее Спартака 90-х. Сейчас другие времена, другие реалии. Сейчас соперники Спартака совсем не те, что были в 90-х.
berda2003
berda2003
18 апреля в 19:41
он в москве живёт или на базе спартака?
bashnat013
bashnat013
18 апреля в 18:48
Видимо Каррера не смотрел футбол в 90 х там не команда была а руководство страны решало кто кем будет
Cat01
Cat01
18 апреля в 18:31
Были времена
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 18:25, ред.
Не буду сейчас про юбилей, так как история тёмная, но оставим её самим спартаковцам для решения.

Меня больше заинтересовало пожелания Карреры.
Это хорошо, что Каррера видел, наверное по видео как играл Спартак в 90-х.
Но вот, что бы это всё вернуть, надо первым делом кому то выкупить клуб у Федуна, так как при нём такое вряд ли случится.
После выкупа провести серьёзную чистку на всех уровнях. Набрать команду единомышленников, которые будут работать на клуб, а не только на свой карман.
Как бы лично не относился к Спартаку, но я понимаю, что это наша история, как собственно и другие значимые клубы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 апреля в 18:20
Мои пожелания? Пусть эта команда снова будет «Спартаком» 90-х .

Браво, Массимо, так изящно, чисто по-итальянски сказать "Федун, аут"! Белиссимо!
memphis
memphis
18 апреля в 18:18
То есть Спартаком 2017 он не хочет чтобы были? ))) Хотите как в 90-е?)))
shlomo
shlomo
18 апреля в 18:13
Поддержу Массимо в этом...:)
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