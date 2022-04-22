«Спартак» поздравил Карреру с Днём рождения

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, с которым «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.
«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, с которым «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.
Здоровья! Здоровья! Здоровья!
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Здоровья! Здоровья! Здоровья!
🎁
Тренер-чемпион и просто хороший человек, профи своего дела. Жаль, что в Спартаке нашлись завистники, которые выдавили Карреру из клуба. Да и сам он слишком много доверял агентам типа Трабукки и Бегемота - а они этим пользовались в своих корыстных целях.
Но тот чемпионский сезон был незабываемым, плюс взяли Суперкубок!
Тренер-чемпион и просто хороший человек, профи своего дела. Жаль, что в Спартаке нашлись завистники, которые выдавили Карреру из клуба. Да и сам он слишком много доверял агентам типа Трабукки и Бегемота - а они этим пользовались в своих корыстных целях.
Но тот чемпионский сезон был незабываемым, плюс взяли Суперкубок!