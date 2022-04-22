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«Спартак» поздравил Карреру с Днём рождения

22 апреля 2022, 10:32

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, с которым «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
22 апреля в 17:40
Присоединяюсь к поздравлениям!
Здоровья! Здоровья! Здоровья!
🎁
протон
протон
22 апреля в 17:39
С Днем Рождения, дон Массимо!!! Здоровья Вам и успехов!!!
swed27
swed27
22 апреля в 13:40
Молодцы спартачи Не забывают триумфального тренера
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 13:23
Ну хоть поздравили и то дело! Каррера единственный тренер, который в этом балагане умудрился сделать Спартак чемпионом первый раз за 16 лет!
makkie
makkie
22 апреля в 12:20
Массимо с Днём Рождения!
Тренер-чемпион и просто хороший человек, профи своего дела. Жаль, что в Спартаке нашлись завистники, которые выдавили Карреру из клуба. Да и сам он слишком много доверял агентам типа Трабукки и Бегемота - а они этим пользовались в своих корыстных целях.

Но тот чемпионский сезон был незабываемым, плюс взяли Суперкубок!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 апреля в 11:27
Мои поздравления Массимо ! Всех благ ! Омедето !
Capral
Capral
22 апреля в 11:23
Не являясь болельщиком Спартака, всёже, хочу поздравить Массимо с Днем Рождения!!! Нравился мне его футбол, и чемпионство Спартака- было ярким и убедительным, а главное- заслуженным!!!!!!! С Днём Рождения, Массимо!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 10:53
Молодцы, что не забывают
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 10:42
Поздравляю Массимо
drug01
drug01
22 апреля в 10:33
Очень хорошо
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